Sénégal: La jeunesse sénégalaise au cœur des priorités en 2018

La loi de finances pour l'année 2018 souligne que ce budget social en faveur des jeunes correspond à 24% du Budget général de l'Etat, ration fort appréciable.

Les autorités font croire que ce ratio très satisfaisant relève de la volonté du gouvernement de prioriser davantage la question de l'éducation, de la formation mais aussi et surtout de l'insertion professionnelle de la jeunesse du Sénégal, considérée comme la cheville ouvrière de l'avenir de la nation.

Selon eux, les ressources affectées au Fonds de financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) et à l'Office nationale de formation professionnelle (Onfp) sont passées à 15 milliards de F Cfa, correspondant à 75% de la Contribution forfaitaire à la Charge des employeurs (Cfce) qui est estimée en effet à plus de 20 milliards de F Cfa.

Arrêté à 30709,10 milliards de F Cfa, le projet de loi de finances pour l'année 2018 accorde une place de choix aux secteurs sociaux, à travers le renforcement des actions que mène l'Etat dans tous les secteurs socialement sensibles auxquels seront consacrés plus 1 161,05 milliards de F Cfa, soit 42% du total des dépenses hors dette.

Le document renseigne que cet équivalent social du budget était de 898,5 milliards de F Cfa (35% du budget général de 2568,1 milliards) en 2017, soit une hausse remarquable de 262,56 milliards de F Cfa en valeur absolue et de 29% en valeur relative.

Ce qui, aux yeux de plusieurs observateurs, constitue une hausse encore plus remarquable par rapport à 2011 où il était de 343,86 milliards de F Cfa, soit une progression depuis 2011 de 817,19 milliards de F Cfa en valeur absolue et plus de 230% en valeur relative.