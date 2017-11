Sénégal: Transport aérien - Emirates et l'ambassade d'Inde dans le pays renforcent la destination Inde

Dans le cadre de son combat pour la libération de l'imam Alioune Badara Ndao et plus de 40 autres personnes en… Plus »

Pour l'ambassadeur Kumar, « cela montre l'intérêt que suscite l'Inde auprès des hommes d'affaires et des touristes. » De plus, « cela est le signe de relations en pleine croissance. » Un partenariat qui fera sans nul doute le bonheur de passagers voulant joindre l'utile à l'agréable. En d'autres termes, partir en Inde faire des affaires et visiter le Taj Mahal, par exemple.

Entre l'Inde et Emirates, c'est une histoire d'amour corroborée par les chiffres. 20 % des employés de la compagnie aérienne sont de nationalité indienne. En 2015, le nombre de passagers entre Dubaï et l'Inde a atteint 6 millions. Ce qui fait de ce pays la seconde destination en Asie, desservie par Emirates, après Dubaï. Cela donne un nombre de 176 vols par semaine à bord d'Airbus A380.

« Véritable vecteur entre les hommes et les affaires, la compagnie aérienne émiratie se veut également un lien entre les cultures. » C'est ce qu'a confié M. Leloup, ce 22 novembre 2017, lors d'un déjeuner de presse co-animé avec l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, M. Rajeev Kumar. Mieux, a dit M. Leloup, « l'Inde devient avec nous plus proche de Dakar, avec neuf destinations. » Cette nouvelle donne rentre dans la politique d'Emirates de développer le flux Sud-Sud. Parmi les 32 destinations à travers l'Asie, l'Inde occupe ainsi une place privilégiée.

