Bénin: Le gouvernement réclame plus de 130 milliards de francs à l'opérateur MTN

MTN est l'opérateur le plus important au Bénin avec plus de 4 millions de clients. Des clients souvent mécontents, de cette compagnie comme des deux autres sociétés de téléphonie mobile disponibles dans le pays.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste vient d'ouvrir une procédure de sanction contre sa filiale béninoise. Le géant sud-africain des télécoms assure que les discussions continuent, certains de ses plus hauts dirigeants sont même venus d'Afrique du Sud.

Le différend dure depuis plus de cinq mois : le gouvernement réclame plus de 134 milliards de francs CFA de redevance pour l'exploitation des fréquences en 2016 et 2017. MTN conteste ce montant qu'elle juge exorbitant.

