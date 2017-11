Cote d'Ivoire: Ouattara Siagnan - Patrice Yao n'est pas éligible. je suis ouvert au dialogue

Un nouveau siège, à la hauteur de ses ambitions et en bordure de lagune sur une superficie de 18 181 m2.… Plus »

Non pas du tout. Nous sommes également en campagne. Nous irons au vote et nous souhaitons un scrutin transparent et régulier. Quant à la plainte, elle suit effectivement son cours. Je suis ouvert au dialogue.

Je ne reproche rien au candidat Patrice Yao. C'est une interrogation que je porte à l'ensemble de mes pairs. Peut-on valablement être candidat à une élection du Gepci sans avoir la qualité d'éditeur de presse ? Au vu des textes, il apparaît de manière incontestable que le candidat Patrice Yao n'est pas éligible. Les statuts et l'organigramme du journal Le Nouveau Réveil dont Patrice Yao est le directeur général sont flous et ambigus.

Un véritable plan social s'impose. C'est à ce titre qu'il faut rompre avec l'ancien système. Dans ce cas, il faut du sang nouveau au niveau des instances dirigeantes. Mon programme est simple : donner aux éditeurs ce qui leur appartient (le quatrième pouvoir). C'est aux éditeurs de s'occuper de toute la chaîne de gestion et de vente de leurs journaux. Il faut que nous gérions nous-mêmes les fonds octroyés par l'État de Côte d'Ivoire sans l'apport d'un fonds. Il faut que nous redéfinissions le mode de gestion du fonds de garantie. Nous éditeurs de presse avons des priorités qui dépassent la seule préoccupation d'impression des journaux. Il y'a des problèmes de survie des titres à régler. Il faut mettre en place un système fiscal propre aux éditeurs. Une facilitation des paiements au niveau de la Cnps(Ndlr/Caisse nationale de prévoyance sociale), une une mise en place d'une brigade spéciale pour lutter contre la location des journaux. Nous devons avoir des passeports de service pour des missions afin d'aller négocier des accords de financement et de subvention pour le compte du Gepci à l'étranger.

