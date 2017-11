Burkina Faso: Belgique - Environ 35 milliards de F CFA pour renforcer la coopération

A la date du 23 octobre 2017, 148 partis et formations politiques ont été légalement reconnus… Plus »

A entendre le directeur général adjoint, la coopération entre son pays et le Burkina Faso qui date de 20 ans avait été suspendue en 2003 pour des raisons politiques. Il a indiqué qu'après la reprise de cette coopération, la Belgique travaille à renforcer les programmes pour que le pays reprenne sa place de partenaire au développement. Guy Rayée a affirmé que la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires ont été aussi au centre des échanges entre sa délégation et le Premier ministre.

Pour ce dernier, ce programme va se concentrer sur la région du Centre-Est et interviendra dans des secteurs comme l'entrepreneuriat, la santé de la reproduction, la police de proximité et des volets transversaux de formation. Il a ajouté que ledit programme vient renforcer un autre d'environ 10 milliards de F CFA annoncé depuis la reprise de la coopération entre les deux pays en 2014.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.