Burkina Faso: Sécurité alimentaire à l'Est - La planification participative fait ses preuves à Banogo

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et le ministère en charge de l'agriculture ont organisé une visite sur des sites de résilience, le mardi 21 novembre 2017, dans la région de l'Est.

Pour juguler l'insécurité alimentaire, le Programme alimentaire mondial (PAM) mise sur la Planification communautaire participative (PCP) qui est une approche basée sur le dialogue avec la communauté afin de connaître les réalités qu'elle endure.

Ainsi, après des échanges avec les populations de Banogo situé à l'Est du pays, il est ressorti que leurs problèmes se résument aux inondations et à la sécheresse. Depuis 18 mois donc, le PAM apporte son appui à ce village pour résorber ses difficultés. Aussi, le mardi 21 novembre 2017, les responsables de cette organisation mondiale et des autorités locales étaient dans le village pour constater les changements opérés.

Cette visite avait pour but d'échanger avec les populations sur des activités qui se mènent dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition selon le directeur-Pays et représentant du PAM, David Bulman.

En effet, il a rappelé que le PAM accompagne les efforts du gouvernement par la mise en œuvre des activités au profit des personnes vulnérables afin de les rendre plus résilientes. En ce qui concerne Banogo, il a relevé que plusieurs activités ont été mises sur pied.

Il s'agit du glacis qui, avec le traitement, a permis d'améliorer la production agricole avec 22 hectares de Zaï à en croire Marie Jeanne Lankoandé, une ressortissante de la localité. «Le glacis était inexploitable avant le projet et les femmes souffraient beaucoup car elles ne sont pas propriétaires de terrain. Nous avons installé des cordons pierreux pour y remédier», a-t-elle indiqué. En clair, l'aménagement du glacis permet de le transformer en une zone boisée avec différentes espèces locales. Les ravines aussi ont été traitées.

Ce traitement a consisté à réaliser des barrages filtrants afin de limiter les effets du ruissellement.

Un exemple «à dupliquer»

Toute chose qui a permis de reconstituer une superficie exploitable selon le chargé des questions de résilience à PAM/Burkina, Jonas Soubeiga. Pour lui, la réparation des ravines va stopper les inondations et accroître la production agricole car à cause d'elles, les ménages perdaient 50% de ce qu'ils devaient vendre car ils ne pouvaient pas traverser. A ces réalisations, s'ajoute la construction du bouli ou retenue d'eau. Sur ce site, des femmes en majorité y travaillent pour avoir accès à l'eau pendant la saison sèche. «D'une capacité de 3000 m3, ce bouli va résoudre le problème d'eau auquel la localité fait face en saison sèche», a soutenu le responsable de l'association d'appui à la promotion du développement durable des populations défavorisées, Marcel Charles Tankouano. Un magasin octroyé par le PAM a également été visité. Cet ouvrage permet aux habitants de stocker les semences.

Ainsi, ils pourront faire des réserves pendant la saison sèche. Le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Ousmane Traoré a, pour sa part, affirmé qu'il a vécu l'expérience d'une population qui a pris conscience de sa situation, qui s'est engagée à faire face à son destin avec l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires. «L'aboutissement final c'est de renforcer la capacité de résilience de cette population. Nous avons été émerveillés par l'engagement de cette population et par son courage pour travailler», a-t-il insisté.

Enfin, M. Traoré a déclaré que l'expérience de ce village devrait être dupliqué ou tout au moins être prise en compte dans la mise en œuvre d'autres politiques. En attendant la matérialisation de ce souhait, le PAM a remis beaucoup de matériels aux populations pour mener à bien leurs travaux.