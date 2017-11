A la date du 23 octobre 2017, 148 partis et formations politiques ont été légalement reconnus… Plus »

Le vice-président estime que cette grève n'a pas de « raison fondamentale » parce que l'un des leurs a battu son camarade et il a été sanctionné. «Néanmoins, c'est leur droit d'aller en grève mais qu'ils sachent qu'ils auront une part de responsabilité sur les conséquences que cela va engendrer sur le calendrier académique qui est mouvementé par les évaluations et personne n'a intérêt à ce que les étudiants passent plus de temps qu'il ne le faut sur le campus»

Ainsi, l'étudiant a été suspendu de toute activité académique. Il ne pourra s'inscrire en mars 2018 qu'après avoir accepté de se réconcilier avec Karim Zango. Le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques, Pr Mahamadou Sawadogo, a relevé l'attitude de Yénilo Bahan qui a été discourtois et a refusé de produire un rapport des faits à lui reprochés. A la question de savoir ce qu'il compte faire face à l'ANEB qui menace d'aller en grève si la sanction n'est pas annulée, le Pr Sawadogo a été clair : « toute décision prise en conseil de discipline est irrévocable mais l'intéressé peut faire appel au niveau du tribunal administratif ».

Le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'Université Ouaga 1 Pr Joseph-Ki-Zerbo, Pr Mahamadou Sawadogo, entouré de ses proches collaborateurs a animé le mercredi 22 novembre 2017, une conférence de presse sur le mot d'ordre de grève décrété par l'ANEB les 23 et 24 novembre.

