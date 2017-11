Burkina Faso: Assemblée nationale - La Banque mondiale promet un soutien

A la date du 23 octobre 2017, 148 partis et formations politiques ont été légalement reconnus… Plus »

«Cet accompagnement est orienté vers des commissions spécifiques notamment la commission budget et finances et la commission en charge de la décentralisation», a détaillé Cheick Kanté. Il a aussi rassuré la commission eau et assainissement du parlement qu'elle sera bientôt prise en compte. De l'avis du représentant de l'institution financière, cette rencontre a été une occasion pour discuter du portefeuille que la Banque mondiale accorde au gouvernement burkinabè. «Aujourd'hui plusieurs secteurs d'activités bénéficient de cette manne financière qui s'élève à près de mille milliards de francs CFA», a-t-il avoué.

La Banque mondiale tient à ce que son accompagnement au Burkina Faso aboutisse à des résultats concrets en faveur des populations. Le représentant-pays de l'institution au pays des Hommes intègres, Cheick Kanté, a été rassuré hier 22 novembre 2017 au cours d'une visite de courtoisie que lui a accordée le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé. «Nous repartons très satisfait car le président nous a donné toutes les assurances de l'appui des élus et de tout ce qu'il peut faire personnellement afin que nous puissions bénéficier des conseils de l'ensemble des élus», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Tout en rappelant que les projets et programmes de la Banque mondiale sont d'abords ceux du Burkina, M. Kanté a signifié que son organisation apporte un appui au Parlement burkinabè. Nous collaborons, a-t-il précisé, dans le cadre du programme de renforcement des capacités des élus.

