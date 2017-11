Burkina Faso: ANEB - 48 heures de grève pour réclamer l'annulation d'une décision

A la date du 23 octobre 2017, 148 partis et formations politiques ont été légalement reconnus… Plus »

A la question de savoir ce qu'ils pensent de l'arrivée prochaine du président français, Emmanuel Macron à Ouagadougou, Alexis Zabré a déclaré que cet évènement ne sera aucunement bénéfique aux étudiants qui sont victimes du PAS (NDLR : Programme d'ajustement structurel) et du système LMD (Licence-master-doctorat). Et d'ajouter qu'ils n'ont pas encore décidé de la conduite à tenir à l'occasion.

Selon le président du comité exécutif de l'ANEB, Alexis Zabré, tout serait parti de la décision du chef de département des études anglophones, Dr Michel Poda, de l'UFR/LAC « et du délégué de classe de la 1re année d'anglais des bacheliers de 2015, Karim Zango », de programmer la rentrée des bacheliers de 2016 pendant que les 1265 étudiants de la promotion 2015 devraient composer la session de rattrapage du premier semestre de l'année. Cette situation a conduit à une altercation entre un étudiant, Bahan Yélino et le délégué Karim Zango.

L'étudiant Bahan Yélino de l'Université Ouaga 1 Pr-Joseph-Ki-Zerbo, à l'issue du conseil de discipline du vendredi 3 novembre 2017, a écopé d'une sanction qui entraîne systématiquement l'annulation de ses résultats de l'année académique 2015-2016. Face à cette décision, l'Association nationale des étudiants burkinabè (ANEB) a décrété une grève de 48 heures les 23 et 24 novembre 2017. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée, le mardi 21 novembre 2017 à Ouagadougou, par l'ANEB. Cette sanction, selon le comité exécutif de la structure, est révoltante, car elle est une intimidation à caractère liberticide. C'est pourquoi les étudiants de l'Université Ouaga 1 Pr Joseph-Ki-Zerbo ont décidé d'entamer une grève de 48 heures pour exiger la levée pure et simple de la sanction.

