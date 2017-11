Burkina Faso: Union de la presse francophone - Au cœur du journalisme d'investigation

Les travaux des 46es assises de l'Union de la presse francophone se déroulent du 20 au 25 novembre 2017, à Conakry, sous le thème « Journalisme, investigation, transparence ».

La cérémonie d'ouverture, placée sous le haut patronage de son Excellence le Professeur Alpha Condé, a été présidée par le ministre guinéen de la Justice, Garde des Sceaux, Me Cheick Sacko, le 22 novembre 2017. Le Burkina Faso est représenté à ces assises par une délégation composée de Edouard Ouédraogo, président de la section nationale, Hortense Zida, secrétaire générale et Issaka Lingani, trésorier national. Au menu de la session, il y a des conférences, des tables rondes, des ateliers thématiques axées sur le triptyque, journalisme, investigation, transparence : « Journalisme d'investigation : enjeux, limites et perspectives », « Web : quelle utilisation pour le journalisme d'investigation ? », « Transparence et secret des affaires : limites et liberté du journalisme », « Droit d'accès à l'information et liberté d'informer : quelles garanties ? », etc. Plus de 300 femmes et hommes de médias, venus des quatre coins du monde, prennent part à cette grande rencontre annuelle de la presse francophone.

L'Union internationale de la presse francophone est la plus ancienne association francophone de journalistes reconnue par les organisations internationales. L'organisation a été créée le 13 mai 1950 sous le nom d'Association internationale des journalistes de langue française (AIJLF).