Burkina Faso: Administration territoriale - Le SYNACSAB en grève de 72h à compter du 28 novembre

Le bureau exécutif du Syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina (SYNACSAB), a animé une conférence de presse, le mercredi 22 novembre 2017 à Ouagadougou. Il s'est agi de donner les raisons d'un second débrayage au sein du corps des administrateurs, prévu du 28 au 30 novembre 2017.

Les administrateurs vont observer une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national à compter du mardi 28 novembre 2017. L'information a été donnée par le bureau national exécutif du Syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs (SYNACSAB) au cours d'une conférence de presse, le mercredi 22 novembre 2017 à Ouagadougou. Selon le secrétaire général du Syndicat, Adama Bidiga, les raisons qui prévalent à ce mouvement d'humeur, après celui des 26 et 27 octobre passés, sont entre autres, l'inexistence d'un véritable référentiel de l'administration du territoire et l'absence d'un plan de construction, de réfection et d'équipement des circonscriptions administratives.

A cela s'ajoutent les «violations graves» par leur ministre de tutelle, Siméon Sawadogo, du Statut général de la Fonction publique et du décret 878 de 2016 portant, organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscriptions administratives au Burkina Faso. «Nous dénonçons également les nominations de complaisance, le refus du ministre d'engager des négociations sincères avec les partenaires sociaux doublé des humiliations et intimidations infligées aux membres du syndicat par celui-ci et ses collaborateurs», a-t-il ajouté.

Pour Adama Bidiga, au lieu de travailler à résoudre les préoccupations des administrateurs, le ministre est plutôt dans une logique de répression. «Certains de nos camarades ont été simplement relevés de leur fonction de préfet pour être nommé comme simple agent dans les mêmes localités. D'autres se sont vus refuser des promotions parce qu'ils ont tout simplement respecté le mot d'ordre du syndicat. Récemment, le chef de cabinet du gouverneur de la région de l'Est a été obligé de rendre le tablier sous la pression de sa hiérarchie», a révélé le conférencier. Et de déduire qu'il y a de «l'hypocrisie» dans la résolution de leurs problèmes.

En effet, M. Bidiga a souligné que leur plateforme revendicative qui pourrait permettre au corps de retrouver ses «lettres de noblesse» a été déposée depuis avril 2017, mais les rencontres qui s'en sont suivies «ont toutes accouché d'une souris». Et face à cette «incapacité» de satisfaire les préoccupations des travailleurs, le secrétaire a affirmé que le bureau exécutif national du SYNACSAB entend exiger à travers ce nouveau débrayage, le départ pur et simple du ministre en charge de l'administration territoriale et la satisfaction «totale» de leur plateforme revendicative minimale.

Ladite plateforme, a-t-il rappelé, se décline en six points notamment l'instauration d'une indemnité spécifique d'administration du territoire pour ces trois catégories d'emploi, l'adoption de plans de carrière et de promotion des agents du ministère en charge de l'administration territoriale, l'extension au niveau déconcentré (gouvernorat, haut-commissariat et préfecture) du décret portant fixation de l'indice de fonction des chefs de circonscriptions administratives et assimilés. Le Syndicat exige également la gestion des services d'état civil des ambassades et des consulats par les administrateurs civils, les secrétaires et adjoints administratifs, l'adoption immédiate et l'application sans délai de la loi portant institution du corps préfectoral au Burkina Faso et l'application sans délai du décret portant modalités d'exercice de la fonction de secrétaire général de collectivité territoriale. «Des grèves répétitives seront observées jusqu'à satisfaction», a martelé le secrétaire du SYNACSAB. Et d'appuyer qu'ils useront de tous les moyens légaux et même des recours au tribunal pour atteindre leurs objectifs. Est-ce que la démission du ministre est la solution à vos préoccupations ?

«L'objectif premier de notre mouvement est la satisfaction de notre plateforme. Mais si le ministre constitue un obstacle à l'atteinte de celui-ci, nous exigerons son départ systématique», a répondu M. Bidiga. Comment justifiez-vous cette indemnité spécifique ? A cette interrogation le conférencier a rétorqué que cette indemnité est en rapport avec les astreintes liées au métier de l'administrateur. «C'est une contrepartie de la restriction de liberté de l'administrateur. Le préfet par exemple est obligé de travailler tous les jours, et ce, même pendant les jours fériés.», a-t-il expliqué.