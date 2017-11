Togo: Au Ghana, Fan Milk va gérer ses propres déchets

La principauté d'Andorre et le Togo viennent de procéder à l'établissement de relations… Plus »

Un centre de tri, géré par une coopérative de ramasseurs de déchets sera construit et mis en service en mai 2018 à Tema New Town. Il est prévu que, d'ici à fin 2019, le centre de tri récupère et recycle au moins 25 tonnes de plastiques par mois, soit 30% du volume total des emballages générés par Fan Milk Ghana.

Une alternative pour améliorer la gestion des déchets solides et générer des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs.

Le projet 'Pick it' porte sur le recyclage inclusif qui vise à contribuer à l'augmentation des taux de collecte de déchets plastiques et à améliorer les moyens de subsistance des ramasseurs de déchets.

