Togo: Relations diplomatiques entre Andorre-la-Vieille et Lomé

L'économie de ce pays repose sur le tourisme, notamment le ski, et les ventes de produits faiblement taxés (cigarettes et alcools) par rapport à ses voisins européens.

La principauté (85.000 habitants), à cheval entre l'Espagne et la France, est régie par un système unique, le paréage. Ce contrat de droit féodal concède le trône andorran à deux coprinces, l'évêque catalan d'Urgell et le chef de l'Etat français.

A l'issue de la cérémonie de signature, les deux diplomates se sont félicités de l'établissement formel des relations diplomatiques et ont également échangé sur la situation politique et économique dans leur pays respectif.

La principauté d'Andorre et le Togo viennent de procéder à l'établissement de relations diplomatiques. Les documents ont été signé le 21 novembre par Calixte Batossie Madjoulba, l'ambassadeur togolais en France et Cristina Rodriguez Galan, représentante de la Principauté.

