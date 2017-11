Madagascar: BNI - MCC - Une convention pour une meilleure bancarisation

Partenariat gagnant entre le MCC et BNI Madagascar.

La bancarisation des fonctionnaires se poursuit grâce à des partenariats entre des banques primaires et des départements ministériels. Dans la matinée d'hier, le ministre du Commerce et de la Consommation Chabani Nourdine et Alexandre Mey, le DG de la BNI Madagascar ont signé un partenariat. La convention consiste à mettre à la disposition du personnel du MCC, une offre commerciale personnalisée avec des conditions préférentielles pour le Pack « Mpiasam-panjakàna » de BNI Madagascar. Cette convention leur facilite également l'obtention de crédits pour réaliser leurs projets.

L'installation des nouveaux fonctionnaires du ministère du Commerce et de la Consommation sur l'ensemble du territoire national est aussi facilitée à travers des conditions spéciales que BNI Madagascar va mettre à leur disposition. Le DG de la BNI Madagascar a saisi cette occasion pour mettre en exergue les initiatives de la banque en faveur de ceux qui œuvrent pour le secteur du commerce, notamment le partenariat avec la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie (FCCIM) qui a été, d'ailleurs, signée, avec M. Chabani Nourdine, alors président de cette entité. Une collaboration qui permet à la banque de jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement des entreprises et des professionnels dans le développement de leurs activités. En tout cas, le ministre Chabani Nourdine a salué la BNI Madagascar pour cette initiative louable.