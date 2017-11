Madagascar: Théâtre - « Irène Ralimà » et «Patrak'ala » à l'AFT

Les amis du théâtre du Lycée Jean Joseph Rabearivelo vont revenir sous les feux des projecteurs le 26 novembre. (photo d'archives)

Les amis du théâtre du Lycée Jean Joseph Rabearivelo, formés par Mbato Ravaloson vont donner vie à la célèbre nouvelle de Jean Joseph Rabearivelo. « Ilay fitia tsy mipaka » ou « Irène Ralimà ». Une pièce dramatique en trois actes, mettant en avant l'histoire d'une jeune femme qui s'éprend d'un homme promis à une autre. Un amour qu'elle garde secret et qui finit par la tuer. Une histoire passionnante, un Roméo et Juliette malgache qui ravirait sans aucun doute les romantiques. Un exercice dans lequel va certainement exceller ces jeunes artistes.

Lors de leur première représentation, à la « Tranompokonolona » Analakely l'année dernière, lors de la célébration du 80e anniversaire du décès du poète, ils s'étaient surpassés. Triste et dramatique, mais romantique à souhait, la pièce n'était pas facile à jouer. Il a fallu aux étudiants faire appel à toutes sortes d'émotions. Mais ces jeunes excellaient dans ce jeu de rôle et épousaient presque à la perfection leurs personnages. Pour leur prochaine scène à l'AFT, le 16 décembre, ces futurs Ratianarivo et Jeannette renouvelleront encore certainement l'exploit.

Au même endroit, à la même date, mais à une heure différente, une autre pièce théâtrale va également être présentée et jouée sur scène, mais cette fois par la compagnie Kala. Mis en scène et chorégraphié par Falihery Ratovonirina, « Patrak'ala » est un spectacle musical, chorégraphique et théâtral. Il fait référence à la goutte d'eau sur une feuille après la pluie. Ce spectacle raconte la joie, la souffrance, la mémoire, l'énergie et la tradition d'un peuple sur la terre de ses ancêtres.