Madagascar: Randriamalaza Jean - Jacques, un gardien de but méthodique !

Il y est non seulement l'entraîneur des gardiens de l'équipe de la 1re division, mais il prend également en main les jeunes de moins de 10 ans et ceux de moins de 13 ans. Au JET Mada, la préparation de la relève n'est pas un vain mot, car tout le staff dirigeant s'implique véritablement dans cette noble mission, confie-t-il avant de préciser que ces jeunes resteront au club, car une fois qu'on a passé l'âge, le club mettra en place les catégories correspondantes.

Mais l'appel des buts était plus fort qu'il ne put s'empêcher de répondre à la sollicitation du Real Elgeco de Manakara dont les ambitions étaient ni plus ni moins que la conquête du titre national. Deux ans plus tard, le club devenait Elgeco Plus, mais Jean- Jacques Randriamalaza ne tardait pas à trouver preneur avec le JET Mada qui se trouve être aujourd'hui son club de cœur.

Etre gardien de but s'apprend. C'est la conviction de Jean- Jacques Randriamalaza qui a d'ailleurs vu de toutes les couleurs. Au sens le plus propre du terme, car il a su répondre présent dans les nombreux clubs où il a évolué. Car malgré ses 170 cm sous la toise, il parvient à compenser ce handicap par le sens du placement doublé d'une vision du jeu qui lui permet d'anticiper.

