Madagascar: Experts gemmologues - Une étudiante de l'IGM est la meilleure au niveau mondial

Le ministre Zafilahy Ying Vah a remis son diplôme et sa médaille Awards à Daru Gaëlle, classée première au niveau mondial.

Elle a obtenu la meilleure note de 19/20 suite à un examen préparé par la Gem-A de Londres, une organisation internationale de gemmologues et a décroché la médaille Awards 2017.

Plus d'une centaine d'étudiants issus des centres de formation en gemmologie accrédités par la Gem-A de Londres dans le monde entier ont passé des examens officiels pour être experts gemmologues FGA cette année. Cinq étudiants de l'IGM (Institut de Gemmologie de Madagascar) dont un étudiant malgache ont obtenu leurs diplômes internationaux. Et l'une d'entre eux, en la personne de Daru Gaëlle, est qualifiée la meilleure des meilleures au niveau mondial en décrochant la médaille Awards 2017 « The Anderson Medal for Gemmology », après avoir suivie une formation intensive de six mois au sein de l'IGM. En effet, « elle a obtenu une note de 19/20 si la moyenne générale permettant de recevoir cette médaille Awards est supérieure à 18,5/20. La Gem-A de Londres n'attribue pas ainsi systématiquement cette plus haute distinction tous les ans », a expliqué le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, lors de la remise officielle de cette médaille et de son diplôme au récipiendaire hier dans ses locaux à Ampandrianomby.

Institut de référence. « C'est une grande fierté pour Madagascar qui est déjà reconnu sur le plan international en tant que plus grand producteur de pierres précieuses et pierres fines. La preuve, plus de 40% de la production mondiale de saphir proviennent de la Grande Ile. C'est également un honneur pour l'IGM qui est le seul institut de gemmologie accrédité par la Gem-A de Londres en Afrique », a-t-il poursuivi. Pour Daru Gaëlle, le nouveau expert gemmologue qui est classé premier au niveau mondial, elle a témoigné que c'est grâce à l'excellence dont cet institut de référence mondiale fait preuve en termes de formation. « En effet, l'IGM dispose d'une base de données de gemmes issue d'une grande recherche très accessible ainsi que d'un corps enseignant hautement qualifié et exceptionnel qui est aussi très disponible pour les étudiants », a-t-elle reconnu. Elle compte travailler dans un laboratoire de gemmologie tout en effectuant plus de recherche. Notons que la cérémonie de graduation à tous les nouveaux diplômés dans le monde s'est tenue lors de la conférence internationale des gemmologues organisée dernièrement à Londres par la Gem-A.

Plus de débouchés. Il faut savoir que l'IGM est ouvert à tous les étudiants malgaches et étrangers résidents ou non. « Le coût de la formation est plus abordable comparé à d'autres pays. Nous sollicitons les nationaux à se professionnaliser dans cette filière de gemmologie qui a plus de débouchés. A titre d'illustration, bon nombre des étudiants sortants de l'IGM sont recrutés par des grandes entreprises de bijouterie à l'étranger. Les diplômés peuvent également travailler dans un laboratoire d'identification des gemmes ou dans une compagnie minière ou dans une banque ou compagnie d'assurances en tant qu'évaluateur de gemmes ou bien devenir courtiers. Créer son propre cabinet d'expertise ou de négoce de gemmes est aussi une autre possibilité. Et cela ne nécessite pas d'énorme fonds de démarrage. L'IGM facilitera entre temps l'accès à la formation et le système de paiement des frais d'études à compter de la prochaine rentrée en janvier 2018 », a confié Andrianirina Rasolonjatovo, le Directeur général de l'IGM.