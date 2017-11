Madagascar: Exposition - Ode à la « valiha »

La « valiha » fait partie de ces instruments de musique joués partout dans la Grande Ile. Cet objet emblématique de Madagascar sera à l'honneur dans une exposition baptisée « Valiha mitety vazan-tany ». Du 11 au 15 décembre, luthiers, musiciens et passionnés se retrouveront à Andavamamba en ovation à l'outil dans tous ses états.

Qui ne serait pas charmé par le son doux et magnifique de cette cithare tubulaire. Un instrument musical traditionnel et emblématique malgache, sa fabrication et ses prolongements, ses modes et techniques de jeu ainsi que son histoire méritent bien une telle exaltation.

En marge de l'exposition, place aux ateliers d'initiation et de fabrication de la « valiha ». Des luthiers confirmés partageront avec le grand public les secrets, la technicité et les « b-a-ba » de l'instrument. En parallèle, une conférence verra les acteurs culturels débattre à propos de la place et le rôle de l'Etat dans la valorisation de la « valiha » dans la culture malgache. En second lieu, le débat se tournera surtout sur la contribution des manifestations autour de la « valiha » à travers le monde, pour le développement du pays.

Le 15 décembre, place au concert sous le thème « Valiha autour du monde ». C'est le carrefour où des artistes, des musiciens amateurs et professionnels et les passionnés de la musique traditionnelle se rejoindront sur scène.