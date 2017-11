Madagascar: JIRAMA Toliara - Plus d'eau, une pompe hors d'usage

Depuis trois jours il n'y a plus d'eau ai niveau de toutes les pompes de Toliara.

La cause est qu'une pompe de Jirama est hors d'usage. « Heureusement », signale le directeur de la Jirama depuis son lit d'hôpital. « La pompe est sous garantie et partira pour Tana demain mercredi par taxi-brousse. En attendant, des collègues de Mahajanga ou de Diégo vont nous dépanner ».

Cependant, c'est le branle bas de combat pour trouver de l'eau dans la ville et le comble c'est la période la plus chaude de la saison. Chacun demande à celui qu'il rencontre, la même litanie « tu as de l'eau chez toi ? » Réponse : « NON » évidemment. Les ménages s'interrogent « quand est-ce que notre calvaire va se terminer ? » Déjà avant cette panne sèche, chacun pouvait remplir quelques seaux d'eau entre 20h00 et minuit. Maintenant, plus rien.

Pas même au pied du grand château d'eau de Morafeno. Les commerçants d'eau en bouteille font leur beurre en ce moment. Et ça marche très bien au grand dam de la population en désarroi.