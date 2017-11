Madagascar: Droits de l'Enfant - Les informations essentielles sur la Convention internationale des Droits de l'Enfant (CIDE)

Réfugiés. Le cas des enfant s réfugiés dont la nation est en proie à des guerres civiles constitue l'une des plus flagrantes violations des droits de l'Enfant. Depuis le mois d'août, plus de 500.000 enfants Rohingyas -provenant originellement de Birmanie- vivent dans des camps de réfugiés au Bangladesh. Si les uns sont en famille, d'autres sont seuls face à leur propre sort et luttant pour leur survie. Et on ne parle même pas du cas des enfants syriens !

Insécurité sanitaire. La pédiatrie et la prise en charge sanitaire effective manquent encore à l'appel pour les enfants vulnérables et parfois même ce qui ne le sont pas (socio-économiquement parlant). En effet, 44.000 enfants décèdent chaque année des suites de maladies tout à fait évitables dans la pratique.

Le droit d'être soigné et de bénéficier de soins et de traitements adaptés à l'âge

Le monde entier a célébré récemment (le 20 novembre dernier) la journée mondiale de l'Enfance, cette richesse humaine inestimable, aux potentiels infinis est pourtant vulnérable et constamment menacée. Cette célébration commémore également le 28e anniversaire de la CIDE, proclamée en 1989. Notons que Madagascar a également ratifié cette convention internationale relative aux Droits de l'Enfant. En voici les tenants et les aboutissants.

