Madagascar: Peinture - « Le lokon'i Gasikara » de Natoa au « Tamboho »

Un exercice que d'autres trouveraient difficile mais auquel il s'adonne avec une faculté déconcertante. « Quand j'étais petit, j'écrivais les lettres à l'envers. Je suis également gaucher. Donc, quand j'ai commencé à dessiner, je m'y prenais de la même manière. Des brouillons ? Non, je n'en fais pas. Je travaille directement sur le verre. Je ne jette aucun coup d'œil qu'une fois le tableau terminé ». Le résultat est pourtant bluffant.

Les peintures du jeune homme sont beaucoup plus complexes et surtout, inédites. Si d'autres choisissent de faire des portraits et des paysages sur des supports communs, lui a jeté son dévolu sur le verre. Une expérience à laquelle il a bien fait de s'essayer puisqu'aujourd'hui, il figure parmi l'un des rares, sinon le seul peintre à dessiner sur du verre.

