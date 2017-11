Madagascar: Haute-Matsiatra - Six sections sur sept soutiennent Mamany Gan

Après l'annonce du soutien des présidents de sections à Mamany Gan à l'élection du président de la ligue de Haute-Matsiatra, le jeu est presque fait.

A l'allure où approche le mois de mars prévu pour l'élection du président de la Fédération malgache de football (FMF), c'est l'effervescence au sein des ligues régionales. Les élections battent actuellement leur plein au sein des sections et ligues régionales.

Changement. Le vent du changement est en train de souffler au sein du ballon rond fianarois. Une personnalité très connue dans le monde du sport fianarois veut prendre le relais à la présidence de la ligue de football de Haute-Matsiatra.

Elle, c'est Mamany Gan, actuelle présidente du club Zanakala Sports de Fianarantsoa. L'administration d'une structure sportive n'est plus nouvelle pour cette personnalité sportive.

Cette fois- ci, elle veut franchir un nouveau palier. Six sections sur les sept existantes au sein de la ligue de Haute-Matsiatra de football à savoir Fianarantsoa 1, Lalangina, Vohibato, Isandra Ikalamavony et Ambohimahasoa proposent et soutiennent la candidature de Mamany Gan. Même la section de Ikalamavony qui ne peut pas encore voter cette année était-là pour apporter son soutient à Mamany Gan.

Dotations. « Je suis prête à collaborer avec vous. On a déjà travaillé ensemble avant et on va continuer nos actions dans la promotion et le développement du football de Haute-Matsiatra. On sait tous qu'on a besoin d'une nouvelle tête » a-t-elle déclaré devant les présidents de sections.

Ces derniers qui sont déjà acquis à sa cause. L'élection prévue au mois de décembre n'est plus qu'une simple formalité. A cette occasion, la candidate a saisi l'occasion pour offrir des matériels sportifs complets à ces présidents de ligue. Pour le moment, seul le président de la section d'Ambalavao roule pour le président en exercice candidat à sa propre succession.