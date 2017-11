Seychelles: Un projet de front de mer piétonnier seychellois devrait commencer l'année prochaine

Des experts seychellois étudieront l'année prochaine l'écosystème marin et les gisements… Plus »

Des discussions sont en cours sur les emplacements où seront déplacées temporairement ces activités. Des kiosques, où les vendeurs pourront vendre des produits locaux et artisanaux, seront installés le long de l'Esplanade du Front de Mer et des différentes places.

Plus tard, un terminal Nord d'autobus et un parking à plusieurs étages seront également construits à l'Ile du Port, une île artificielle à la périphérie de Victoria. Les deux terminaux de bus seront reliés par un service de lignes de bus, qui traversera le front de mer pour encourager les gens à utiliser, dans la capitale, les transports en commun plutôt que les véhicules privés.

« Cela encouragera un développement non dominé par la voiture, sinon ce projet ira à l'encontre de son but de développer un front de mer piétonnier et qui amènera les gens à interagir », a-t-elle déclaré.

La première phase, située à l'ancienne aire du jardin des enfants le long de l'avenue du 5 juin, à Victoria, consiste à construire six bâtiments avec des appartements disposant de plusieurs cours et d'unités de vente au détail.

"La première phase du développement cible les Seychellois en tant que bénéficiaires. Les appartements seront mis à la disposition des Seychellois, et les zones de vente au détail et les kiosques seront loués », a-t-il dit.

