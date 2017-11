Sénégal: Financement - Quand Khalifa Sall faisait vivre l'APR

Dans le cadre de son combat pour la libération de l'imam Alioune Badara Ndao et plus de 40 autres personnes en… Plus »

Après les élections locales de 2009, Macky Sall aurait contacté Khalifa Sall en faveur de son bras droit de l'époque, l'actuel ministre d'Etat Mbaye Ndiaye qui venait d'être chassé de son poste de député à l'Assemblée nationale. En effet, grâce à Khalifa Sall, l'actuel ministre d'Etat est passé de simple conseiller municipal de la ville de Dakar à sixième adjoint au maire de la ville, avec tous les avantages liés à ce poste. «Mbaye Ndiaye s'est retrouvé du jour au lendemain avec une voiture de fonction et un salaire», déclarait récemment Bamba Fall, le maire de la Médina et bras droit du maire de la ville de Dakar.

Il doit certainement regretter d'avoir aidé Macky Sall et ses hommes, durant les années de braises, au temps où l'actuel chef de l'Etat était dans l'opposition. Par le passé, le maire de Dakar a beaucoup aidé l'actuel président de la République et ses militants. Macky Sall, alors nouvel opposant au régime du Président Abdoulaye Wade, serait intervenu à plusieurs reprises auprès du maire de Dakar afin qu'il vienne au secours de ses hommes.

