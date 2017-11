Angola: La ministre de l'Education encourage les enseignants à créer des stratégies pour améliorer le travail

Luanda — La ministre de l'Education, Maria Cândida Teixeira, a encouragé les enseignants et les éducateurs à créer des stratégies et des méthodes de travail pour améliorer le système d'enseignement et d'apprentissage.

La gouvernante, qui intervenait mercredi à Luanda, dans le cadre de la Journée de l'éducateur sous le thème "Former le professeur, c'est garantir une éducation de qualité pour tous", a déclaré que les enseignants devraient maîtriser les contenus relatifs aux valeurs morales et la citoyenneté.

Pour atteindre cet objectif, a-t-elle précisé que, le ministère s'était engagé à former des techniciens, ce qui devrait être compris comme l'un des impératifs pour l'appréciation et l'amélioration de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que d'autres niveaux dans tout le pays.

La ministre a encore admis qu'il fallait continuer à former les enseignants afin qu'ils aient le profil souhaité pour accomplir leur mission.