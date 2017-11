Tunisie: Pour la poésie du monde arabe

Le directeur de la maison de la poésie de Sharjah, Mohamed al-Briki, a signalé que les Journées poétiques de Carthage sont venues non seulement renforcer mais aussi enrichir le paysage culturel diversifié en Tunisie, faisant part de la disposition de son pays, les Emirats Arabes Unis, à soutenir cette nouvelle manifestation et à mettre tous les moyens possibles au profit de ces Journées.

Il s'est, dans ce contexte, félicité du choix de la poétesse Jamila Mejri en tant que directrice de ce prochain événement dès lors qu'elle est, selon ses dires, l'une des figures emblématiques de la scène culturelle et intellectuelle arabe en général, rappelant qu'elle a été choisie, à la lumière de ses compétences, par la maison de la poésie de Sharjah en tant que présidente de la maison de la poésie à Kairouan depuis son ouverture au mois de décembre 2015.

Dans un entretien avec l'agence TAP, en marge de la 36e édition de la foire internationale du livre de Sharjah (4-11 novembre 2017), il a tenu a rappeler l'ensemble des projets arabes lancés par le gouverneur de Sharjah Sultan, Mohammed Al Kacimi, et qui concernent notamment la création des maisons de la poésie dans les différents pays arabes et qui sont aujourd'hui au nombre de 7 en Jordanie, Nouakchott (Mauritanie), Louxor (Egypte), Kairouan (Tunisie), Khartoum (Soudan), Tétouan et Marrakech (Maroc).

En ce qui concerne l'éventualité de la création d'une deuxième maison de la poésie en Tunisie comme c'est le cas au Maroc (Tétouan et Marrakech), al-Briki a indiqué que cela dépend des besoins surtout que les efforts sont axés actuellement sur la création des maisons de la poésie dans chaque pays arabe.

Evoquant le rôle des maisons de la poésie dans le monde arabe, il a mentionné que la création, notamment de la maison de la poésie à Kairouan, a été une occasion pour connaître de plus près des auteurs et de découvrir de grands noms de la poésie tunisienne comme Moncef Mezghenni, Moncef Ouheibi, Chedli Karouachi et Noureddine Sammoud ainsi que Khaled Waghleni, Youssef Rzouga, et bien d'autres noms.

Il a, dans ce sens, signalé que la création de maisons arabes de la poésie a offert l'occasion de publier une variété de livres et d'ouvrages sur les poètes de chaque pays, ce qui permettra de faire connaître davantage auprès du large lectorat arabe les poètes arabes et leurs productions.