Tunisie: Atténuer les effets du réchauffement climatique

L'idée est d'augmenter la densité et la diversité, d'économiser l'eau, tout en alliant des techniques traditionnelles et innovantes. La production bio de 700 arbres et d'une multitude de plantes servira à la consommation des élèves et du personnel des établissements.

A terme, ce modèle pourrait être reproduit ailleurs. Ainsi, l'implantation de ces arbres sert à diminuer l'empreinte carbone et bien sûr à aider au développement d'une région défavorisée et impactée fortement par le changement climatique.

Se sachant plus exposée au réchauffement climatique et encouragée par les débuts prometteurs de l'action menée à Tunis, la délégation de Mareth s'est portée volontaire pour accueillir une réplique de ce projet plus ambitieuse et vitale pour les habitants de la région. Les futures oasis-forêts seront conçues dans le collège de Zarath et l'Ecole agricole de Zerkine, et le suivi se fera sur une période de 3 ans. L'exécution du projet est encadrée par l'Association tunisienne de permaculture et éco-conscience.

A terme, ces oasis-forêts fourniront gratuitement des fruits et légumes aux élèves des deux établissements. Les porteurs du projet comptent sur la participation citoyenne et un appel aux dons a été lancé pour réunir les fonds nécessaires à l'achat des plants (arbres fruitiers, légumes, plantes aromatiques et médicinales... ), du matériel de jardinage (bêches, râteaux, brouettes, gants... ) et d'irrigation (jarres, goutte-à-goutte, citerne d'eau de pluie... ).

La première phase de plantation du projet démarrera le 2 décembre par une journée portes ouvertes qui débutera à 9h00 au collège de Zarath et se poursuivra le 3 décembre à l'Ecole agricole de Zerkine et à la délégation de Mareth. Les étudiants de l'Issbat, l'Association tunisienne de permaculture et éco-conscience planteront des arbres fruitiers et plantes aromatiques et maraîchères selon un plan-design établi au préalable.

Il est à noter que depuis sa création en 2003, l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis (Issbat) s'est engagé dans une démarche de mise en place d'un processus d'amélioration de sa formation, de sa recherche et de la vie estudiantine, ainsi que dans une démarche de Responsabilité sociétale et de partenariat avec le milieu socioéconomique.

Les étudiants de l'Issbat sont conscients qu'à cause du changement climatique, la Tunisie va perdre d'ici peu 30 % de ses réserves en eau, des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles, 10 % de son PIB et que sa sécurité alimentaire est menacée. Ils sont désireux de penser des modèles alternatifs de développement agricole durables et soutenables en Tunisie et mènent avec la société civile une réflexion alternative concrète autour de la question environnementale et écologique.

Grâce aux dons de citoyens tunisiens, les étudiants de l'Issbat de Tunis et leurs partenaires ont pu mettre sur pied, en février 2017, dans les jardins de l'institut, un projet-pilote participatif et durable qui consiste à recréer un jardin potager imitant le fonctionnement naturel des forêts (de la permaculture, du bio, du natif, des semences paysannes, collecte des eaux de pluies, compost, tri... ) qui fournira gratuitement des fruits et des légumes bio aux étudiants et au personnel.