Tunisie: Ce n'était pas cher payé !

CAB : Khmaïes Thamri, Med Habib Yaken, Cissé, Ressaïssi, Seddik Méjri, Bilel Saïdani, Hamza Jlassi, Firas Belarbi (M. Ben Wannès 80'), Zied Ounalli, Wattara (Médina 90'), Fédi Ben Choug (Ch. Ben Ameur 70').

CA : A. Dkhili, H. Agrebi, Slimène Kchok, Bilel Ifa, Opoko, Ben Yahia, Darragi (Chenihi 28'), Ahmed Khallil, Ounallah, Saber Khlifa, Issam Dkhili (Bilel Khlifi 67').

Les Cabistes qui sont en train d'effectuer un joli parcours en championnat se devaient en cet après-midi de confirmer leur solidarité à tous les niveaux face au CA. Le match, on s'en doute, a débuté très fort de part et d'autre, question d'intimider chacun son adversaire. Et c'est Yaken qui a failli prendre en défaut les Clubistes mais il est bousculé au moment de frapper le cuir, l'arbitre fait signe de jouer (3').

Ce n'était que partie remise et c'est toujours Med Habib Yaken qui s'empare du ballon sur le côté droit, centre à la perfection vers Ounalli qui reprend en pleine lucarne (5'). Le CAB ne desserre pas l'étau sur son vis-à-vis et il s'en est fallu de très peu d'ajouter un 2e but par Belarbi puis par Wattara sur la même action, le ballon est sauvé par le poteau gauche de A. Dkhili ensuite sur la ligne (10') par le gardien «rouge et blanc».

Les locaux dominent outrageusement les visiteurs et encore une fois Ounalli manque une occasion en or en élevant un peu trop son tir alors qu'il se trouvait dans une position idéale (15').

Entre-temps, les Clubistes ont réagi par Ifa et Khlifa sur coup de pied arrêté sans danger puis par Ounallah de la tête au-dessus (17').

Les Nordistes, nullement impressionnés, reprennent leur domination et étaient à deux doigts de doubler la marque sur cette lourde frappe de Zied Ounnalli que Dkhili repousse devant Jelassi qui envoie le cuir dans la nature (21'). Mais ce n'est pas tout, le CAB joue bien outre la domination qu'il exerce sur son adversaire, dépassé parfois par les événements.

Evoluant en conquérants, les Cabistes ont montré qu'ils étaient meilleurs devant des adversaires qui n'ont fait le plus clair du temps que subir jusqu'ici la cadence imposée par les «Jaune et Noir». Le CA, piqué dans son amour-propre, réagit par Agrebi qui prolonge vers Ounallah dont la reprise de la tête passe au-dessus (44') puis par Khlifa qui obtient un coup de coin sans résultat (45'+2).

La mi-temps s'achève sur cette avance étriquée de 1 à 0 en faveur du CAB qui méritait beaucoup mieux sur le plan comptable. Le CA était très chanceux de ne pas avoir encaissé plus de buts, sans oublier un grand Dkhili. Le repos a dû porter conseil à tout le monde.

Fou, fou, fou...

De retour des vestiaires, les 22 acteurs ont montré qu'ils étaient décidés de se surpasser davantage avec un CA qui s'est rué vers le camp cabiste dans l'espoir de revenir au score et un CAB qui voudrait doubler la marque pour se mettre à l'abri de toute surprise désagréable. Les visiteurs semblent être mieux organisés qu'en période initiale, harcelant l'arrière-garde locale par Khlifa, Yahia ou Ounallah, mais tout cela reste insuffisant pour tromper Thamri. Le jeu s'équilibre quelque peu et le suspense s'installe.

Le CA obtient un coup de pied arrêté, Agrebi l'exécute et Ounallah, encore lui, met au-dessus (63'). Mais comme le CAB n'est pas facile à faire plier, il demeure dangereux sur tout ce qu'il entreprend. Et sur l'une de ses actions bien construites, Ounalli évite deux défenseurs clubistes, pénètre dans la surface interdite et frappe en force, le ballon revient devant Belarbi qui ne laisse aucune chance à Dkhili portant l'estocade à 2 à 0 (72'), quel joli but ! Les Nordistes continuent à dominer leurs hôtes et bénéficient d'un penalty à la 76' suite au fauchage de Saïdani, la sentence étant exécutée par Mohamed Habib Yeken. La réaction est venue quelques minutes plus tard par Saber Khlifa qui réduit le score, à la 80', d'une frappe limpide.

Il a failli récidiver à la 84', mais son tir passe de peu à côté. Le club de Bab Jedid joue le tout pour le tout et laisse des «boulevards» derrière que Wattara et surtout Ben Ameur, incorporé en cours de jeu, n'ont pas su exploiter à bon escient.

Le CAB a fait une démonstration à cette occasion qu'on n'est pas près d'oublier. Et ce n'était pas cher payé puisque Ressaïssi manque l'immanquable dans les dernières secondes du match.