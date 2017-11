Tunisie: Des tambours et des lettres

L'événement célèbre les réalisations d'artistes internationaux à travers différentes catégories, en mettant en lumière l'art et la culture au Moyen-Orient.

Il s'agissait de la première participation de Nja Mahdaoui qui dit avoir reçu ce prix avec humilité et réserve, en soulignant que, dans la région et comme c'est le cas chez nous, il reste encore à faire sur le plan culturel.

Figure incontournable de la scène artistique arabe contemporaine, Nja Mahdaoui est né en 1937 à Tunis. Il est diplômé de l'Académie Santa-Andrea de Rome et de l'Ecole du Louvre à Paris. Ses œuvres sont conservées dans de prestigieuses collections publiques à travers le monde, comme le British Museum à Londres, le National museum of Scotland à Edinburg, l'Institut du monde arabe à Paris, la Barjeel Art Foundation à Sharjah, ou encore le Contemporary Museum of Calligraphy à Moscou.

Il a été lauréat du Prix de l'artisanat par l'Unesco en 2005. Maître-calligraphe, le plasticien du signe, comme il se définit, fait évoluer ses «lettres arabes» et autres signes dans différents supports (toiles, murs, vêtements, livres, sculptures de bois et même avions).

On lui doit ainsi le design de Gulf Air à l'occasion du 50e anniversaire de la compagnie en 2005, l'ornementation de plusieurs établissements comme les façades du siège de l'Alesco à Tunis, ou encore plusieurs collaborations dans le milieu de la mode, notamment avec le styliste grec, Marios Schwab, et la styliste tunisienne, Amel Sghir. L'écriture et la littérature sont aussi ses domaines d'expression privilégiés.

Il a ainsi collaboré dans plusieurs projets littéraires, entre autres, l'illustration de couvertures d'ouvrages. L'artiste suit de près la jeune scène artistique tunisienne, s'intéressant à cette volonté de faire et de créer dans des conditions pas toujours favorables.