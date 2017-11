Madagascar: Mahajanga - Le jardin d'amour en péril

Lors de son passage à Mahajanga, il y a trois semaines, le directeur général du ministère de l'Aménagement et du territoire, Gérard Andriamanohisoa, était pourtant catégorique : toute construction est interdite à moins de vingt-cinq mètres du littoral et du bord de la mer. Or, ces trois constructions avec le grand bâtiment en bas de la falaise du Jardin d'amour se trouvent à zéro mètre du littoral.

De fait, des travaux de construction d'un bloc sanitaire comprenant des toilettes sont observés près de l'escalier du célèbre Jardin d'amour. Les dégâts sont déjà visibles car les marches menant vers la mer sont couvertes de terre et menacent de s'effondrer. De plus, la construction d'une maison est également en vue à cet endroit.

