Tunisie: Le tour du monde en une journée

La richesse humaine

Les accessoires africains en bois, les fruits exotiques du Kenya, les instruments musicaux du Cameroun, les couleurs vivaces et clinquantes de la Côte d'Ivoire, l'accent sénégalais, tout ce brassage africain nous transporte dans un autre monde : celui de l'Afrique subsaharienne avec ses odeurs chaudes et ses couleurs chatoyantes qui subjugent le visiteur qu'il soit blanc, métis ou asiatique, curieux de découvrir, dans ce bazar, les richesses que ce continent recèle.

Non loin, on trouve le stand chinois. Exceptionnellement, il n'y a ni produits imités ni produits en plastique. Que de la soie et de la porcelaine. Des sacoches féminines, des éventails en soie, mais également des ustensiles en porcelaine très raffinés et sur lesquels, des écritures chinoises ont été gravées. Il s'agit là des principaux produits exposés représentant les spécificités historiques de l'Empire du Milieu.

Un stand coquet qui a connu un succès particulier. Celui de la Pologne. Les couleurs douces et teintées de rose des articles exposés ont attiré les fillettes. Des porte-feuilles, des produits décoratifs en bois figuraient parmi les articles phare de ce stand. «Nous avons invité deux artisanes polonaises installées ici en Tunisie. Elles vendent des bijoux dont les motifs et les couleurs sont inspirés des bijoux polonais traditionnels.

De la Pologne, nous avons ramené, les papiers découpés qui sont connus dans les régions de campagne et qui servaient, autrefois, à décorer les maisons. La tradition est revisitée dans le cadre d'une action gouvernementale post-guerre pour faire revivre l'art populaire et les traditions artisanales et en faire des cartes de vœux, des motifs de décoration pour les fêtes religieuses. Nous exposons également des mets de la cuisine traditionnelle préparée par des Polonaises résidentes en Tunisie : charlotte, cheesecake... » nous a confié la représentante de l'ambassade de Pologne.

Un autre stand coup de cœur pour les Tunisiens -- parmi beaucoup d'autres--, était l'étal de l'Algérie. Les habits traditionnels exposés ont fait l'objet de négociations interminables et des concertations dans le but d'un éventuel achat par les visiteuses nombreuses s'arrêtant devant le stand de ce pays voisin. «Le Karakou a connu un véritable succès auprès des Tunisiennes. C'est un habit traditionnel du centre-ouest de l'Algérie que la mariée porte lors de son mariage», a dévoilé Nadia Bouzaher, chargée des relations publiques au sein de l'ambassade algérienne.

Place à l'entrepreneuriat

Des organisations internationales ont également profité de l'évènement pour rappeler les fondements pour lesquels elles œuvrent en Tunisie depuis des années. «Aujourd'hui, c'est une occasion pour informer aussi sur le travail qu'accomplit l'ONU en Tunisie. Les actions principales, ce sont les ODD, les Objectifs de Développement Durable. C'est un parcours qu'on a fait et qu'on continue à faire ensemble avec la Tunisie.

Il y a, également, des projets de soutien à l'entrepreneuriat et des programmes de soutien aux migrants, dont un échantillon de bénéficiaires est présent, aujourd'hui, pour exposer et commercialiser leurs marchandises», a affirmé Lorena Lando, cheffe de mission de l'OIM (Organisation internationale des migrations) et chargée d'Affaire de l'équipe qui regroupe les diverses agences onusiennes.

De jeunes entrepreneurs, dont les projets et microprojets ont été soit financés, soit accompagnés par l'ONU dans le cadre de ces programmes cités par la cheffe de mission, ont exposé leurs produits artisanaux, à savoir des huiles essentielles, de la poterie jerbienne, des accessoires et des bijoux traditionnels faits main. «L'ODD est un projet qui a débuté en septembre 2015, en Tunisie et qui va durer jusqu'à 2030. Il vise le développement pour tout le monde, l'équité et la justice sociale. Son objectif ultime est que personne ne soit laissée pour compte.

Avec l'OIM, les projets élaborés visent à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Tous ces efforts seront appuyés par les Tunisiens résidant à l'étranger. Entre produits artisanaux, chaînes de valeurs des produits du terroir et agricoles, nous travaillons à aider les jeunes à entreprendre ici dans leur pays. La diaspora tunisienne jouera un rôle important dans la promotion et la commercialisation à l'étranger.

Les Tunisiens résidant à l'étranger joueront, à leur tour, le rôle de diplomates», a confié Lorena Lando. Sans avoir pris l'avion, les visiteurs de ce bazar se sont sentis, le temps d'une journée, transportés dans d'autres contrées, proches et lointaines.