Tunisie: Sur le fil du rasoir !

But de Acosta pour l'ESS à la 81'

Avertissements

ESS : Acosta

ST : Jelassi, Chorfane

Formations

ESS : Jebali, Neguez, Abderrazak, Bédoui, B.Frej, B.Amor, Lahmar(Zekri65'), Bangoura, Chermiti (Trabelsi 85'), Amri (Maraii 78') et Acosta

ST : Amdouni (B.Thabet 30'), B.Ali, Chorfane, Boulaabi, Khémiri, Daniel, Mhadhbi, Jelassi, Hosni, Homri (Fouzaii 46') et Bessan

Il faut avouer d'emblée que la confrontation face au ST s'est déroulée pour les Etoilés dans un contexte particulièrement «pesant» où un faux pas aurait été synonyme d'un coup de massue pour la vie du club sahélien; du moins c'était le sentiment qui prévalait avant les débats. Ce constat s'est vérifié dès la rentrée des coéquipiers de Ben Amor sur la pelouse, puisqu'ils ont eu droit à une déferlante d'insultes et de dénigrements qui n'ont épargné personne et qui ont fini par affecter davantage négativement leur prestation.

En effet, ceux-ci ont fait preuve d'une crispation et d'un manque d'inspiration accablants, surtout en première période, où on a eu l'impression que chacun d'entre eux voulait se débarrasser du ballon le plus vite possible et sans la moindre créativité ou prise de risque à l'exception de Chermiti et Yacine Amri, auteurs tous les deux d'une prestation intéressante.

«La pression était énorme avant la rencontre où les joueurs étaient redevables d'une réaction d'amour-propre à l'égard du public», a déclaré Ali Boumnijel. Et pour preuve, il a fallu attendre la 42' pour assister à la première tentative dangereuse de la part des locaux quand Bangoura a failli débloquer la situation d'un tir du plat du pied suite à un centre précis de Ghazi Abderrazak, détourné magistralement par Nadim B.Thabet, incorporé à la place de Amdouni blessé dès la 30', et qui a sorti faut-il l'avouer un match époustouflant.

Le même B.Thabet a été l'auteur d'une seconde parade à la 43'en repoussant sur la ligne le «heading» de Chermiti. Mais il faut reconnaître qu'avant ces deux occasions, les opportunités les plus nettes étaient du côté stadiste quand le petit lutin Elyès Jelassi a eu la possibilité de créer la surprise à la 10'et à la 35'par le biais de coups francs dangereux qui ont failli tromper la vigilance de Jebali.

Toujours dans ce même contexte de crispation, il faut reconnaître que les deux latéraux étoilés, à savoir Ghazi Abderrazak et surtout Neguez, n'ont pas fourni le rendement escompté et ont été à court d'arguments, essentiellement sur le plan offensif, où ce dernier n'a pas fait ses enchaînements et chevauchées habituels sur le flanc droit.

Diogo Acosta, pour sa part, a été encore une fois décevant malgré le but marqué, en multipliant les ratages à la 51'et la 60', et avait tendance à perdre beaucoup d'énergie en quittant systématiquement la surface de réparation pour récupérer le ballon aux abords des 16,5m, puisqu'il n'y avait personne pour le pourvoir de balles en profondeur.

La rentrée fracassante de Maraii

Pour débloquer une situation devenue «intenable» sur le plan mental au fil du temps, le tandem Boumnijel-Zouaghi a eu l'idée payante d'injecter Amrou Maraii quoique tardivement à la 78' à la place de Amri. L'attaquant égyptien, par sa vista, sa capacité de se battre à fond sur toutes les balles et sa générosité, a fini par métamorphoser le jeu de son équipe en lui procurant plus de percussion et de profondeur, puisque quatre minutes après son incorporation, il a offert un «caviar» à Acosta lui permettant d'ouvrir la marque de la tête à la 81'.

Six minutes plus tard, l'ex-attaquant d'Ennpi a failli doubler la mise en prenant à contre-pied toute la défense du ST, y compris B.Thabet, mais son tir a raté de peu la lucarne vide des visiteurs.

Au final, les Sahéliens ont remporté une victoire grandement précieuse pour le moral de l'équipe et qui permettra aux coéquipiers de Bédoui de préparer le choc de dimanche prochain face à l'EST dans de meilleures prédispositions mentales, mais il est urgent d'assainir l'ambiance autour du club, de tourner définitivement la page de la défaite douloureuse essuyée face à Al Ahly d'Egypte et de ne pas tout remettre en question, d'autant plus que la succession des matchs ne permet guère un tel acharnement sur les joueurs et sur la direction du club.