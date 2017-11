Tunisie: Prévenir la violence et consacrer la tolérance en milieu scolaire...

Cet atelier se tient dans un contexte marqué par la montée de la violence dans les milieux scolaire et universitaire ces dernières années, ce qui a impacté négativement tout le secteur de l'éducation. Une violence exercée à l'encontre des élèves et des enseignants, ce qui constitue un risque réel pour le vivre-ensemble, la coexistence harmonieuse et la tolérance envers la diversité des groupes qui composent la communauté éducative.

Des solutions spécifiques

Parmi les objectifs de l'atelier figurent l'identification des causes et des conséquences de la violence en milieu scolaire et celle des méthodes et mécanismes permettant de développer l'action préventive du secteur de l'éducation contre la violence.

Les participants espèrent parvenir, au terme des débats, à définir les solutions à la violence en milieu scolaire et universitaire pour chacun des pays concernés en fonction de leurs spécificités et élaborer les mécanismes de prévention et de gestion de la violence.

Quatre ateliers sont prévus à cette occasion autour de « l'identification et l'analyse des causes de la violence en milieu scolaire dans les pays susmentionnés », « l'analyse des conséquences de cette violence sur le niveau de formation des apprenants et sur la crédibilité des systèmes éducatifs des pays participants », «la définition des solutions à la violence en milieu scolaire» et «la réflexion sur les mécanismes de prévention et de gestion ».

Un rapport final contenant les conclusions et les recommandations sera publié à la fin des travaux de cet atelier sous-régional qui rappelle la nécessité d'entreprendre des plans d'action visant à bannir l'extrémisme et la violence des espaces éducatifs et l'urgence de procéder à une réflexion approfondie sur la violence en milieu scolaire, en comprendre les causes, et élaborer les mécanismes appropriés pour les prévenir.