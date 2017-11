Tunisie: Deuxième édition du concours «Solar Shark Tank»

La Banque de développement néerlandaise (FMO) et Access Power, l'un des principaux concepteurs, propriétaires et exploitants de projets énergétiques au sein des marchés émergents, ont annoncé, récemment, le lancement du concours «Solar Shark Tank» 2018 consacré à l'énergie solaire qui s'inscrit dans la continuité de la première édition réalisée dans le cadre de la conférence «Making Solar Bankable» de 2016. L'initiative vise à aider les entrepreneurs locaux du secteur de l'énergie solaire qui nécessitent un soutien au développement, à augmenter l'impact de leurs projets solaires novateurs.

Afin d'être admissibles aux termes de la subvention, les projets proposés doivent être situés en Asie, en Afrique ou en Amérique latine et basés sur la technologie de l'énergie solaire photovoltaïque. Ils doivent également satisfaire au critère de capacité égale ou supérieure à 10 MW et se trouver à un stade avancé de développement (les études de faisabilité préliminaires doivent être achevées). En outre, les projets admissibles doivent adopter une perspective novatrice ou efficace que l'obtention de la subvention permettrait de renforcer.

Répondre aux questions d'un jury

Les propositions seront examinées et notées par un comité de présélection composé par la FMO et Access Power. Les quatre finalistes retenus seront invités à présenter leurs projets et à répondre aux questions d'un jury en direct le 15 février 2018 au cours de la deuxième édition de la Conférence «Making Solar Bankable», co-organisée par la FMO et Solarplaza à Amsterdam (Pays-Bas) les 15 et 16 février prochain. Le projet gagnant sera dévoilé au terme de la séance organisée pendant l'événement.

Le gagnant recevra de la part de la FMO et d'Access Power une subvention de 100 000 USD destinée à couvrir les coûts de développement de son projet. En outre, Access Power préqualifiera la proposition gagnante du concours « Solar Shark Tank » pour l'édition 2018 du concours Access Co-Development Facility (ACF), sous réserve de respecter les exigences de qualification pour ce dernier. Access Power fournira également son assistance technique, sa structure financière et ses capacités de gestion du processus de développement au gagnant du concours ACF.

Reda El Chaar, président exécutif d'Access Power, a indiqué: «Après le succès de l'édition 2016, nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec la FMO afin de promouvoir et de contribuer au développement de projets solaires en phase précoce en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En 2016, nous avons reçu plus de 36 candidatures provenant de 21 pays et l'édition 2018 profitera sans aucun doute de ce succès. Nous attendons avec grand intérêt les propositions de cette année et nous sommes impatients d'entendre la décision finale du jury lors de l'événement en direct qui aura lieu dans le cadre de la conférence « Making Solar Bankable » à Amsterdam ».

Améliorer l'accès à l'énergie

De son côté, Jurgen Rigterink, PDG de la FMO, a ajouté : «La FMO est fière de s'associer à nouveau avec Access Power pour contribuer à améliorer l'accès à l'énergie dans les régions du monde où il est le plus nécessaire. Les participants au concours de cette année contribuent tous à favoriser l'énergie propre et abordable afin de permettre à chacun d'améliorer son quotidien. Nous sommes impatients de participer à cet événement enthousiasmant».

La période de candidature prendra fin le 5 janvier 2018. Le formulaire de candidature est téléchargeable sur www.Access-Power.com/solar-shark-tank. A l'issue du processus de présélection, une liste restreinte de candidats sera choisie pour que ces derniers présentent leurs projets à un panel de juges le 15 février 2018 dans le cadre de la conférence «Making Solar Bankable» qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas).

Les candidats devront présenter leurs projets dans un laps de temps déterminé et répondre aux questions des membres du jury. Les membres du jury noteront chaque projet selon les critères d'évaluation, en utilisant des pourcentages pondérés. La période de dépôt des candidatures a commencé le 20 novembre 2017 et s'achèvera le 5 janvier 2018.