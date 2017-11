Tunisie: Equitable...

Dawdi 80', ESZ .

ESZ : Montacer Khmir, Dawdi, Mhaïssi, Chebli, Triki ( Touati 67'), Regueï, Jebali, Bejaoui, Christe ( Boussif 85' ), Fadaâ ( Addala 85' )- Mcharek .

JSK : Ali Kalai, Bouchniba, Dahnous, Bacha, Abbès, Traoré, Laâmari ( Bouguerra 68'), Sylla, Laâouichi ( Kamergi 89'), Sassi, Munduga ( Ala Abbès 73' ).

Que le temps passe vite. On est déjà à la onzième journée. D'un total de 30 points, l'ESZ n'aura pu arracher que 3, jusqu'à présent. C'est dire que les rencontres se succèdent et les résultats se ressemblent. L'équipe sudiste a beau changer d'entraîneur à trois reprises ,elle occupe toujours l'avant-dernière place. Aujourd'hui, elle affronte la JSK. Celle qui a réalisé un exploit, vendredi dernier, en battant l'ESS. Son moral est donc au zénith et elle était décidée à confirmer sa bonne forme .

Rached n'avait qu'un choix : la victoire pour garder espoir et redonner aux joueurs confiance et goût du jeu avant de se déplacer à Tunis pour se mesurer à l'EST .

Dès le coup de sifflet de Bouguecha, l'ESZ a débuté la partie en force, comme pour surprendre son vis-à-vis et l'intimider dès l'entame du match. Une première occasion se termina par un corner à la 2', puis une autre plus nette, cinq minutes après et le tir de Fadaä passa au-dessus de la transversale. Regueï et Bejaoui, bien soutenus sur les ailes par Dawdi et Triki, accentuèrent la pression, obligeant l'adversaire à se cantonner dans sa zone.

A la 18' Mcharek effaça trois défenseurs et tira loin de la cage. En face, les protégés de Kadri ne paniquèrent pas. Ils résistèrent et effectuèrent quelques contres par Traoré, Laâmari et Munduga sans danger. Un deuxième corner obtenu par la JSK à la 27' a failli faire mouche mais Khmir était bien placé pour sauver sa cage. Au fil des minutes, le jeu s'équilibra de part et d'autre et les deux gardiens Khmir et Kalai n'ont pas été sollicités. Aux dernières minutes de la première mi-temps, la JSK a renforcé sa défense encore plus et est parvenue à faire face à toutes les tentatives de l'ESZ .

Kalai sauve la JSK

La JSK regagne la pelouse en force. Elle s'offre une première occasion à la 46' et la défense zarzissienne sauve puis une deuxième, une minute après et Khmir était bien placé. Sur la même lancée, elle obtient un corner qui ne fait pas de mal à l'ESZ. Le rythme s'accélère ainsi de la part des Kairouanais. Dahnous, Sassi et Laâouichi bougent bien dans la zone médiane. L'ESZ laisse passer l'orage puis revient à la charge.

Elle monte en attaque. Mais Mcharek qui garde trop la balle a raté l'aubaine à plusieurs reprises. Kalai sauve sur la ligne, à la 66', suite à un corner bien botté. Puis, c'était au tour de Fadaâ qui dribbla trois défenseurs et se présenta seul face au gardien qui sauva avec brio. Rached d'un côté, et Kadri de l'autre, effectuent des changements. Leurs intentions respectives étaient claires. Le premier veut jouer le tout pour le tout en introduisant des attaquants.

Le second ne veut pas perdre en renforçant la ligne arrière. Une stratégie basée sur les contres qui a failli coûter cher à l'ESZ mais les Aghlabides se sont trop précipités près de la cage adverse. Les locaux ont tout fait pour arracher une victoire, mais la JSK a tenu bon. La balle du match est revenue à Boussif qui s'est présenté seul face au gardien Kalai mais rate lamentablement l'occasion pour que la partie s'achève sur un score de parité. Personne ne méritait de gagner.