Tunisie: Le nouveau parti de Nejib Chebbi

Ont notamment assisté à l'annonce de la constitution du nouveau parti, Ridha Belhaj et Khemaies Ksila du mouvement «Tunisie d'abord» et l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Mustapha Kamel Nabli.

De son côté, le secrétaire général du Mouvement démocrate, Lazhar Bali, a estimé que la «Tunisie est placée aujourd'hui sous mandat étranger et subit le diktat du Fonds international monétaire et de la Banque mondiale».

«Nous tendons la main à toute la famille démocratique pour constituer une force de pression et de proposition», a lancé Nejib Chebbi, affirmant que son parti sera actif sur la scène politique et accordera une place importante à la jeunesse.

Présentant le programme de son nouveau parti, Nejib Chebbi a indiqué qu'il sera principalement axé sur la réforme de l'enseignement et la restauration de la confiance en ce qu'il qualifie d'«ascenceur éducatif». Le slogan du parti, a-t-il ajouté, s'articule autour de la trilogie: liberté, équité et excellence.

