Cote d'Ivoire: Orange-Ci se dote d'un siège de 28 milliards F CFA

Un nouveau siège, à la hauteur de ses ambitions et en bordure de lagune sur une superficie de 18 181 m2. C'est le pari que vient de faire l'entreprise de télécommunication Orange Côte d'Ivoire. La pose de première pierre de ce joyau architectural réalisé par le cabinet Koffi et Diabaté architectes a eu lieu le mercredi 22 novembre 2017, à Abidjan-Cocody (M'Pouto).

Le site accueillera un bâtiment R+6 de 15 000 m2, en forme épurée qui abritera les bureaux de travail, des salles de réunions et de conférences, des Open espaces modernes (cantine, salle de sports) lumineux et chaleureux. Il aura aussi des aménagements paysagers (10 365 m2 de zones plantées, un parking de 350 places) respectant des critères de haute qualité environnementale pour le bien-être des salariés (espaces verts et terrasses propices aux échanges). Le montant de l'ouvrage est estimé à 28 milliards de F Cfa.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a salué cet important investissement qui vise à asseoir l'ancrage de cette entreprise dans la sous-région. « C'est le signe d'un partenariat gagnant-gagnant, gage d'un avenir prometteur pour notre économie », a-t-il soutenu. Selon lui, le gouvernement entreprend, depuis 2012, des réformes pour rendre l'économie attractive tant pour le secteur public que privé. Notamment, à travers l'Ansut qui a en charge d'investir dans l'économie numérique. Dans ce cadre, un financement de 7000 Km de fibres optiques est prévu dont 2000 déjà disponibles.

Pour Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Economie numérique, de la Poste et de la Communication, Orange-Ci est un groupe important dans le secteur du numérique en Côte d'Ivoire. « 230 milliards F Cfa investis sur les trois dernières années ». Aussi a-t-il rappelé les actions entreprises par l'Etat pour la promotion de l'écosystème numérique dans le pays.

« Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile est passé de 16 millions en 2011 à 30 millions en 2017. Celui des abonnés internet est de 15 millions et 15 milliards F Cfa de transactions effectuées via mobile money.

C'est aussi plus de 1000 milliards F Cfa de chiffres d'affaires pour les entreprises et 200 000 d'emplois directs avec la création de beaucoup de métiers indirects (centre d'appel, e-commerce, cyber sécurité et bientôt data center). La Côte d'Ivoire a gagné 32 places entre 2015 et 2017 et dans le classement de l'indice de développement de la communication numérique et en passant de la 14e place à la 9e au niveau continental, en 2017 », a-t-il révélé.

Selon Stéphane Richard, président directeur général du groupe Orange, qui effectue une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, ce nouveau siège aura pour but de regrouper sur un même territoire les 900 agents du groupe répartis sur 30 sites à Abidjan. « Il a un but à la fois fonctionnel et symbolique », a-t-il affirmé.

La livraison de l'ouvrage qui durera 24 mois, est prévue en 2019.