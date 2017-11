Cote d'Ivoire: Magazine Blamo'o - Une bougie, mais déjà au top !

Pour marquer le coup de ce 1er printemps portant la promesse de ses fleurs, tout aussi, c'est une icône qui barre la Une du magazine : Hortense Aka-Anghui, l'ancienne ministre, pharmacienne de son état et femme politique de premier ordre (députée-maire), pionnière dans tous ces domaines suscitée, décédée le 30 septembre dernier dans sa 84e année.

Magazine Blamo'o : Une bougie, mais déjà au top !

Ce vendredi 24 novembre, le bimestriel célèbre son 1er anniversaire à travers un afterwork festif et un numéro spécial dédié à la Une à la regrettée ministre et maire de Port-Bouët, pionnière du leadership féminin.

Rompant les amarres avec la presse people et exclusivement ludique et/ou à l'eau de rose, le magazine bimestriel, Blamo'o, est venu apporter en une année d'existence une valeur ajoutée au microcosme médiatique ivoirien. En apportant une lucarne d'expression et de réseautage des femmes leaders dans tous les domaines d'activités ; du monde rural, à l'establishment politique, en passant par l'entreprenariat, les arts et la culture, la haute finance et la recherche scientifique, etc.

Faut-il le noter, c'est Africa Femmes, Initiatives Positives (Afip), un réseau international de quelque 500 femmes aux parcours brillants de par le monde, avec un activisme ivoirien remarquable, qui pilote le projet du magazine. C'est l'une d'entre elles, la sénégalaise Evelyne Tall, N°2 du groupe Ecobank qui est l'invitée spéciale de l'agape festive de ce vendredi 24 novembre au Palm-Club d'Abidjan-Cocody, en début de soirée. Une soirée qui verra des remises de distinction, un défilé de la créatrice de mode Wafa Sarkis, entre autres attractions.

Honneur et gloire à Hortense Aka-Anghui

Pour marquer le coup de ce 1er printemps portant la promesse de ses fleurs, tout aussi, c'est une icône qui barre la Une du magazine : Hortense Aka-Anghui, l'ancienne ministre, pharmacienne de son état et femme politique de premier ordre (députée-maire), pionnière dans tous ces domaines suscitée, décédée le 30 septembre dernier dans sa 84e année. Pour la Directrice de publication du magazine, Marie-Thérèse N'Guessan-Bouah, « cela s'imposait à nous de rendre hommage, d'immortaliser à jamais, cette femme-modèle ». Car, confie-t-elle, « Hortense Aka-Anghui était et demeure une grande dame à qui on a le devoir de dire : » Blamo'o », traduisez « Femme, merci ». Un véritable almanach avec des photos émouvantes des obsèques, inédites de ses pans de vie, côté cour et jardin comme publique, sont à (re) découvrir dans le numéro-hommage. Sous la houlette de la Dp, le rédacteur en chef, Moses Djinko, déclinera la vision prospective dont la digitalisation du support et son internalisation, au cours de l'afterwork-anniversaire.