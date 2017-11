Tunisie: Cinq nouvelles conventions public-privé

Il s'agit, en effet, de la deuxième session de la signature d'une série de conventions entre les secteurs public et privé, entre le monde de l'entrepreneuriat et le monde environnemental.

Ce programme avait démarré, rappelons-le, en avril 2017, date qui marque la signature d'une quinzaine de conventions de partenariat entre des municipalités et des entreprises relevant du secteur privé. De nouveaux réseaux qui avaient vu le jour afin d'intervenir avec plus d'efficacité dans l'entretien et l'aménagement des espaces verts.

Ces derniers étant arrivés à un stade déplorable, qui en dit long sur l'incapacité des municipalités à gérer ces espaces censés être les poumons du milieu urbain. Créer «une meilleure connexion entre le monde entrepreneurial et le monde environnemental» serait un pas de franchi vers une vision environnementale plus performante tant pour l'intérêt commun que pour celui des futures générations.

La présente rencontre a marqué la signature de cinq conventions de partenariat entre les municipalités de Raoued, Hammam-Lif, Tunis, Sidi Bou Saïd et La Goulette, d'une part, et les entreprises privées, à savoir Tunisia Mall, Fédération Esprit, Top Tej ainsi que les associations Rotary Club Sidi Bou Saïd et Rotary club Ezzahra Saint Germain, de l'autre.

Oui pour des programmes participatifs !

Ouvrant la rencontre, M. Chokri Ben Hassen, secrétaire d'Etat chargé de l'Environnement, a salué cette initiative prise par le ministère pour asseoir les jalons d'une approche plus efficiente car participative. Il a indiqué que ces partenariats préparent le terrain à un scrutin municipal que l'on veut réussi à tous les niveaux. Il a rappelé que l'Etat, représenté par les municipalités, fournit un effort colossal et débourse d'importantes sommes en vue de mener à bien les projets environnementaux.

«L'Etat a injecté, au bout d'une année et demie, plus de 200 MD dans l'assainissement de certains districts municipaux, l'approvisionnement en équipements nécessaires aux prestations municipales et pour combler les dettes de certaines municipalités. L'Etat traîne, ainsi, un lourd fardeau. Il convient, désormais, au secteur privé de soutenir ces efforts pour l'intérêt de tous et d'opter pour des programmes et des projets participatifs, impliquant aussi bien les institutions de l'Etat, le secteur privé, la société civile et la communauté», a-t-il souligné. Le secrétaire d'Etat a annoncé qu'un concours sera prochainement lancé pour honorer la meilleure municipalité, ce qui apporterait un nouvel élan à l'action municipale.

Mme Zouhour Methammem, directrice au ministère des Affaires locales et de l'Environnement, a salué le volontarisme dont font preuve les sociétés partenaires. Elle a, en outre, rappelé que ces nouveaux réseaux s'étalent sur un mandat de trois ans renouvelable afin d'assurer la durabilité des actions d'entretien, de maintenance et d'aménagement des espaces verts.

Prenant la parole à son tour, Mme Yasmine Hamza, chef du projet, a indiqué que l'objectif fixé pour 2018 serait de décentraliser l'expérience au profit de toutes les municipalités, sans exception.