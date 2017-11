Tunisie: Une caravane sanitaire à Mornag

Des ophtalmologues et des spécialistes ont participé à cette campagne.

Cette action bénévole a été très bien accueillie par les habitants de cette cité. Les intervenants ont assuré des prestations médicales, préventives et de sensibilisation.

Mesure du diabète et contrôle de la tension artérielle

Nizar Labidi, commandant au sein de la section des scouts de Ben Arous, a affirmé que « la campagne a profité à 100 patients qui ont bénéficié de consultations gratuites pour le contrôle du diabète et de la tension artérielle. Les habitants souffrant de maladies chroniques ont bénéficié d'un diagnostic gratuit et ont longuement discuté avec les médecins qui leur ont prodigué des conseils sur l'hygiène de vie à suivre afin de rester en bonne santé, d'éviter l'obésité et de réduire le risque du diabète.

Notre mouvement est fondé sur le volontariat et ouvert à tous. Notre objectif est de former des citoyens responsables, sociables, et solidaires, prêts à jouer un rôle constructif dans la société ».

Le Dr Anis Ben Abdallah, chirurgien ophtalmologue, a ausculté plusieurs personnes. Il a été présent lors de cette campagne pour aider les malades. Il y a des cas difficiles qui nécessitent le suivi, a souligné ce dernier.

De plus, l'ophtalmologue a ausculté des malades dont un quinquagénaire vivant dans des conditions difficiles et qui est venu mesurer sa tension. Un autre habitant la cité de Mornag a subi un test de contrôle de la glycémie et de la tension.

M. Omar Slama, agriculteur depuis 1981, a déclaré qu'il est nostalgique du temps de son père qui lui a appris le scoutisme, en soulignant, au passage, que la campagne a été organisée pour faciliter l'accès aux soins dans les quartiers défavorisés grâce à des médecins bénévoles qui ont accepté de participer à cette manifestation et d'accorder des consultations gratuites. Il s'agit aussi d'une action de proximité qui a trouvé un bon écho auprès des bénéficiaires. Le but est de contribuer au bien-être de ces habitants.