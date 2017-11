Tunisie: Maher Guizani (nouvel entraîneur du CSHL) - «Un vrai chantier... »

Situation alarmante, mais pas catastrophique. Les joueurs ne sont pas disciplinés et physiquement pas au point. C'est un vrai chantier. A moi et à mon staff de trouver les équations justes pour ajuster un ensemble qui n'a pas digéré sa régression en Ligue 2. Notre seul salut est de travailler, travailler et travailler.

Lors de la 2e séance, et au cours d'un match d'application, vous étiez spectateur, en laissant votre adjoint réagir...

C'était voulu, j'ai voulu voir tout mon effectif jouer à sa guise et sans pression. Mais ô combien fut ma déception lorsque j'ai vu des joueurs évoluer sans détermination, sans solidarité et sans tactique. Ils étaient hors sujet et surtout indisciplinés. Il est à souligner qu'après cette séance, j'ai téléphoné à Fadel Ben Hamza, président du club, pour lui présenter un diagnostic alarmant.

Quelles sont les solutions, surtout que ce match face au FCJendouba arrive au mauvais moment ?

Ce sera un match à gagner. Il n'y aura pas de jeu plaisant. Il est à souligner que j'ai quitté le FCJendouba il y a une semaine en raison de trois mois impayés. Cette équipe va se déplacer à Hammam-Lif super motivée. Nous allons nous préparer convenablement à cette rencontre. Seule la victoire nous permettra de travailler dans la sérénité. Le CSHL devra se déplacer six fois et offrira l'hospitalité 2 fois. Mon objectif immédiat reste la victoire, après on verra.

Avez-vous pensé aux renforts ?

Absolument. Il me faut trois joueurs susceptibles de donner le plus à l'équipe. Je vais profiter de la prochaine trêve pour travailler et faire le tri pour les joueurs qui ne sont pas assez compétitifs. Mais je pense que nous avons les moyens d'assurer notre qualification au play-off, et après ce sera une autre paire de manches. Mais je pense qu'il faut surtout gagner notre match face à Jendouba.