Congo-Kinshasa: Deux préoccupations majeures soumises à Hugues Ngouélondélé

La prise en charge du gymnaste Mercia Massamba et l'organisation, en septembre 2018, des championnats d'Afrique de l'aérobic à Brazzaville étaient au menu des échanges entre le ministre des Sports et de l'éducation physique et le bureau exécutif de la Fédération congolaise de la gymnastique(Fécogym).

Les dirigeants de la Fécogym ont profité de leur rencontre du 22 novembre avec le ministre en charge des Sports pour lui soumettre un chapelet de problèmes à résoudre d'urgence.

En premier lieu, le cas du gymnaste Mercia Massamba Mayouma, placé depuis novembre 2015 au centre d'entraînement de haut niveau Aix les bains, en France, pour y suivre sa formation. Avant d'intégrer ce centre, il avait confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en offrant au Congo la médaille d'or en gymnastique aérobic, pendant les Jeux de Brazzaville en 2015. Cet athlète menace d'abandonner sa formation si sa prise en charge, estimée à 2300 euros par mois, n'est pas assurée par la Fécogym.

Le centre demande, en effet, le versement des arriérés de l'année 2017. La Fécogym étant incapable à y faire face s'est tournée vers Hugues Ngouélondélé pour trouver des solutions.

« La première préoccupation, c'est le règlement de la facture du gymnaste Mercia Massamba qui est placé en France, à Aix les bains. La prise en charge de ce garçon qui a fait la fierté du Congo lors des Jeux africains est à 2300 euros par mois. Et à notre niveau, nous sommes en difficulté et nous avons sollicité que le ministère nous appuie », a commenté Serge Mbouma, secrétaire général de la Fécogym.

Hugues Ngouélondélé a, par ailleurs, été informé de la décision de l'Union africaine de gymnastique qui a attribué à Brazzaville l'organisation, en septembre 2018, des championnats d'Afrique de l'aérobic, qualificatifs aux championnats du monde. Et ce, grâce à l'organisation réussie des 11e Jeux africains. La Fécogym, a-t-elle appuyé, présente le meilleur plateau de l'aérobic sur le continent. Le ministre des Sports a pris bonne note et a promis d'aider cette fédération afin de trouver les solutions à ses préoccupations.

« Le ministre a pensé que les dossiers doivent arriver au cabinet en diligence pour permettre aux services techniques de travailler. Il nous a rassurés qu'il va nous accompagner », a précisé le secrétaire général de la Fécogym. Outre les championnats d'Afrique de l'aérobic, les gymnastes congolais préparent aussi les championnats d'Afrique de la gymnastique artistique juniors et seniors qualificatifs aux 3e Jeux africains de la jeunesse à Alger, l'année prochaine. Les meilleurs issus de ces jeux seront qualifiés aux Jeux Olympiques de la jeunesse prévus à Buenos Aires, en Argentine.

Quant à l'organisation et la participation à des compétitions internationales, le ministre a fixé les conditions. Il ne s'agit pas seulement, selon lui, de participer ou d'organiser les grandes compétitions mais aussi de les gagner. « Vu la situation difficile que nous traversons ici au Congo sur le plan financier, il n'est plus seulement question de participer. Mais il est aussi et surtout question de gagner pour ne pas dépenser l'argent pour rien... On a besoin de se former réellement et d'aller gagner.

Le fait de vous voir rentrer au pays avec les médailles, nous pouvons considérer cela comme un retour sur investissement », a conclu Hugues Ngouélondélé.