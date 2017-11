Congo-Kinshasa: ECF/Kinshasa - 2017-2018 placée sous le signe de l'amélioration de la qualité de l'enseignement

Le coordinateur Sammuel Mbemba Kibangu a, par ailleurs, félicité et remercié les enseignants et chefs d'établissement relevant de son rayon d'actions, pour le travail abattu, consécutif à leur assiduité, au regard des résultats enregistrés au Test national de fin d'études primaires (Tenafep) et à l'examen d'état (Exetat) 2016-2017.

Ces sanctions promises, a-t-il soutenu, serviront à les stimuler davantage à mieux exercer leurs tâches respectives. Il est, en effet, rappelé qu'au cours de l'édition 2016-2017, la coordination provinciale des ECF/Kinshasa a évolué avec 6 700 élèves et 360 enseignants, pour 23 établissements scolaires, dont onze écoles primaires, onze autres pour le cycle secondaire et une école maternelle.

Soucieux d'améliorer la qualité de l'enseignement, le coordinateur Mbamba a promis dorénavant, de manière tout à fait stricte et rationnelle, de sanctionner positivement et négativement les enseignants, chefs d'établissement ainsi que leurs différents collaborateurs.

Pour y parvenir, il a promis l'organisation de plusieurs activités axées sur la formation continue des enseignants, en vue du renforcement de leurs capacités professionnelles tant psychologiques que pédagogiques. La méthodologie prônée par ce réseau d'écoles consistera, a-t-il expliqué, à mettre en évidence les insuffisances relevées et proposer les voies et moyens de combler ces lacunes.

