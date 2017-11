Nigeria: Plus de 30 morts dans des violences intercommunautaires

Au Nigeria, ce sont principalement des femmes et des enfants qui ont été tués, lundi 20 novembre, dans des affrontements intercommunautaires dans le nord-est. Des violences qui se sont déroulées dans l'Etat de l'Adamawa et qui ont fait au moins 30 morts, selon la police qui explique que des agriculteurs bachamas s'en seraient pris à des villages d'éleveurs peuls. Sur place, des associations évoquent un bilan encore plus lourd.

Selon l'imam de la mosquée centrale du district de Numan, Aminu Yakub, ce sont 47 corps qui ont été transférés à la morgue avant d'être enterrés. Ce sont surtout des femmes et des enfants qui ont été tués, dont des bébés de quelques mois.

La plupart des hommes étaient absents. Les uns parce qu'ils avaient emmené leurs troupeaux paître en brousse, les autres parce qu'ils vendaient leur bétail au marché d'une localité proche.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est passé exactement, lundi, dans ces quatre villages peuls de la région de Numan. On sait qu'elle est régulièrement le théâtre d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs sur fond de rivalités pour l'accès à l'eau et à la terre.

Sur les réseaux sociaux, les commentateurs, dont des professeurs de droit, déplorent l'incapacité de la police à faire respecter la loi dans une région que d'aucuns comparent au Far West.

Mais ils pointent aussi la responsabilité de citoyens résignés qui se sont accoutumés à ces violences opposant éleveurs et cultivateurs, nomades et sédentaires, musulmans et chrétiens.