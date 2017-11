Congo-Kinshasa: Travail d'enfants - Une firme chinoise enquête sur la RDC

Il a affirmé que Yantai Cash ne disposait d'aucun employé ou bureau en RDC: l'entreprise achète le cobalt dans les ports chinois, et non directement auprès des mines de la RDC. Chaque nouveau fournisseur de la société devra désormais "s'engager dans le contrat, au minimum, à fournir les certifications relatives à sa chaîne d'approvisionnement", a indiqué M. Liu.

Selon le journal, ces inquiétudes ont fait surface cet été lorsque du cobalt vendu par Yantai a fait son apparition à la Bourse des métaux. Des acteurs du marché soupçonnent la firme chinoise de se fournir auprès de mines artisanales: or, ce sont celles qui présentent la probabilité la plus élevée de travail des enfants. En réaction, Liu Xiaohan, directeur de Yantai Cash, a déclaré à l'AFP que son entreprise était en train de passer au crible sa chaîne d'approvisionnement.

Le secteur automobile est particulièrement épinglé, dont le Français Renault et l'Allemand Daimler. Côté informatique, le Chinois Huawei et l'Américain Microsoft sont cités. Quelque 20% du cobalt congolais est extrait à la main dans des mines artisanales par des "creuseurs". Certains d'entre eux sont âgés de seulement 7 ans, selon Amnesty. La Bourse des métaux de Londres a lancé une enquête pour déterminer si du cobalt récolté par des enfants était échangé sur sa plate-forme, a indiqué, le 22 novembre, le quotidien britannique Financial Times.

