Togo: Les agréés en douane "au fond du trou"

Visblement, la fin d'année est en noire pour plusieurs secteurs d'activité au Togo et ce depuis le début de la nouvelle crise politique autour de la question de retour à la Constitution de 1992 ou des réformes politiques en Août dernier. En ce ne sont pas les agréés en douane réunis au sein de l'UPRAD (Union des Professionnels Agréés en Douane) qui démentiraient.

Francisco Kpodar, Secrétaire général de cette Union, reçu ce jour par nos confrères de Victoire Fm a reconnu les impacts de la crise politique actuelle sur leurs activités.

"Je peux vous dire que c'est une situation que nous ressentons très durement. Nous sommes membres de l'A2PL (Association pour la Promotion du Port autonome de Lomé) et c'est une association qui regroupe tous les acteurs du système logistic et vous savez que depuis quelques mois, nous sommes venus dénoncer certains taxes qui étaient en train d'être imposées, et ce combat a été un combat très dur mais qui finalement a été à notre avantage, cette taxe a été interdite au Togo mais pratiquement dans tous les pays de la sous région. Ceci fait nous nous sommes dire que les choses allaient reprendre un peu, l'A2PL est allée faire la cours aux partenaires (Burkina, Mali...), et les interlocuteurs ont été réceptifs, et la confiance, on a senti que ça revenait. Et les semaines qui ont suivi, on a senti une reprise, certains s'étaient annoncés, et puis depuis trois mois, on a constaté que vraiment, nous sommes en train d'aller au fond du trou, véritablement nous le sentons", a laissé entendre M. Kpodar au cours de cet entretien.

Faisant une analyse de situation, il a fait comprendre qu' au Port de Lomé, "70-80 % de produits sont en transit vers l'hinterland. A peine 20-30 % sont pour la consommation intérieure", ceci, étant, c'est ça qui amène les recettes fiscales et les droits de douane à l'Etat. Il reconnait qu' "il y a des bateaux qui viennent, mais si on vous sort les statistiques, vous verrez que pour ce qui est du transit ou de la consommation, les choses ont drastiquement baissé".

Et donc, le responsable de l'UPRAD ne ressent pas à un mois des fêtes de fin d'année, l'euphorie qui s'empare très souvent du Port de Lomé avec des importateurs qui font venir des choses pour les fêtes.

Fort ce cela, et au nom des autres opérateurs économiques, il a appelé les acteurs politiques de cette crise togolaise à "faire en sorte que nous puissions trouver une porte de sortie honorable pour notre pays, parce que toutes les parties sont des Togolais et sont conscientes de ce qui se passe aujourd'hui. Faisons en sorte que l'économie reprenne parce qque c'est ça qui fait nourir les Togolais". En tout cas, avertit-il, "sinon, si on continue encore comme ça pendant deux à trois mois, nous sombreront".