Mauritanie: Lancement d'un atelier sur la généralisation du plan stratégique de lutte contre la violence conjugale

Le secrétaire général du ministère des relations avec le parlement et de la société civile, M. Moctar Ould Dahi et des représentants de la société civile nationale ont assisté à cet événement.

La représentante de la coopération allemande en Mauritanie a inscrit à cette même occasion, ledit atelier dans le cadre de la coopération conjointe entre son organisme et le département, remerciant le gouvernement mauritanien, pour le grand intérêt accordé aux questions de la femme et à sa participation à tous les échelons.

Le secrétaire général du ministère des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya a mis en exergue, à cette occasion, l'importance du programme de bien-être, pour espacer les naissances et stabiliser les foyers, inscrivant ce projet, dont l'ordonnance est sortie dernièrement, dans le cadre des efforts conjugués des imams, des médecins et des acteurs sociaux, afin de changer les mentalités et de parer à tous les agissements nuisibles à la cohésion entre époux.

La rencontre d'une journée est axée sur un échange des points de vue sur la manière de traiter la violence entre les époux, afin de préserver la stabilité conjugale, en se fondant sur les aspects législatifs et institutionnels d'une part et sur la sensibilisation d'autre part.

