Mauritanie: Le Président de la République inaugure le grand complexe commercial de la capitale

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a supervisé mercredi matin dans la moughataa de Tevragh Zeina à Nouakchott l'inauguration du grand complexe commercial au cœur de la capitale.

Le Président de la République a été accueilli à son arrivée sur les lieux par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, la ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le wali de Nouakchott, la présidente de la communauté urbaine de la capitale, le hakem de la moughataa de Tevragh Zeina et le maire de sa commune.

Le Chef de l'Etat a coupé le ruban symbolique donnant ainsi le coup d'envoi du fonctionnement de ce complexe commercial qui est considéré comme le plus grand dans le pays construit sur une superficie de 17 mille 350 mètres carrés et est composé de 3 étages comportant 1171 boutiques de 29 sortes en plus d'une aire de services ( mosquées, restaurant, cafétéria, poste de santé, sanitaires, etc.)

Le coût global de ce complexe s'élève à plus de six milliards d'ouguiya réalisé sur le budget de l'Etat. Il est exécuté et supervisé par la Société « Iskan ».

Dans son discours à cette occasion, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Mme Amal Mint Maouloud a indiqué que la construction de ce complexe est réalisation exceptionnelle qui consolide et traduit le processus des changements profonds que connait la ville de Nouakchott ces derniers temps dans le domaine de l'urbanisme, en plus de l'élimination du phénomène disgracieux de l'anarchie.

Elle a ajouté que ce projet est le fruit de potentialités nationales tant du point de vue de la conception, du contrôle, du financement que du suivi et du respect des normes internationales.

Elle a également dit que son département va poursuivre l'exécution de ses programmes qui visent à améliorer l'aspect architectural de nos centres urbains et la généralisation des édifices publics au service des citoyens.

Pour sa part, la maire de Tevragh Zeina, Mme Fatimetou Minr Abdelmaleck, a exprimé la satisfaction des citoyens de sa commune quant à la réalisation de ce complexe commercial moderne.

Elle a fait part de son espoir de voir la commune, avec l'appui des autorités publiques, se charger de l'organisation, de la maintenance et de la surveillance de cette importante infrastructure afin de préserver son bel aspect.

La cérémonie marquant cette inauguration se s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Boilil, les membres du gouvernement, le directeur de Cabinet du Président de la République, les hautes personnalités de l'Etat, les autorités administratives, municipales et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Ouest ainsi que le corps diplomatique accrédité en Mauritanie et d'autres personnalités.