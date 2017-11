Mauritanie: Le Président de la République donne le coup d'envoi des travaux de la centrale éolienne de Boulenouar

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné mardi matin au kilomètre 54 au nord de Nouadhibou le coup d'envoi des travaux de construction de la centrale électrique éolienne de 100 mégawatts pour un coût de plus de 50 milliards d'ouguiya sur un financement commun entre l'Etat mauritanien, le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES)et le Fonds de l'OPEP pour le développement international à l'occasion de la commémoration du 57ème anniversaire de l'indépendance nationale.

Le Chef de l'Etat a écouté des explications détaillées de la part du directeur général de la SOMELEC, M. Mohamed Salem Ould Ahmed et ses collaborateurs sur les composantes du projet et ses objectifs stratégiques ainsi que son rôle dans le renforcement de la capacité de production de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et l'amélioration de l'accès des populations aux services d'une énergie propre.

Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, après la lecture des panneaux explicatifs du projet, s'est interrogé sur ses délais d'exécution et les procédés suivis pour le réaliser avant de lever la plaque minéralogique du Projet.

Celui-ci est formé des composantes principales suivantes :

Les installations civiles nécessaires en plus de 39 unités éoliennes d'une capacité de 2,625 mégawatts et un système de contrôle en plus des équipements électriques nécessaires pour faire fonctionner l'installation et un poste de transformation pour transformer l'énergie d'une capacité de 225/33 KV.

Le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, M. Mohamed Ould Abdel Vettah a, pour la circonstance prononcé une allocution dans laquelle il a précisé que ce projet stratégique important s'inscrit dans le cadre des objectifs du gouvernement en matière d'énergie tendant à généraliser l'accès des citoyens aux prestations de l'électricité, à en relever la qualité et à y intégrer les énergies renouvelables.

Il a ajouté que le développement majeur que l'énergie dans le pays a connu au cours de ces dernières années sécurise la réalisation de nombreux acquis sociaux et économiques et répond aux exigences du développement global auquel le Président de la République n'a cessé d'œuvrer.

L'énergie propre, dit-il, représente 42% de l'ensemble de l'énergie dans le pays grâce aux efforts déployés par l'Etat pour exploiter nos capacités dans ce domaine et pour se baser sur l'énergie propre afin de protéger l'environnement et faciliter l'accès du citoyen aux services de l'électricité à moindre coût.

Le maire de la commune de Boulenouar, M. Ahmed Ould Bari, a, dans son mot de bienvenue au nom des populations, souligné l'intérêt que porte le Président de la République à un développement global qui se renforce aujourd'hui avec le lancement du grand Projet du champ de Boulenouar de l'énergie éolienne qui va doubler la production de l'énergie électrique, estimant que ce projet contribuera au développement des zones industrielles et au renforcement ainsi qu'à la diversification des sources d'énergie électrique.

Le maire a profité de l'occasion pour faire part de certaines doléances dont l'accélération du schéma directeur urbain de la ville et l'appui aux éleveurs en aliments de bétail et en médicaments vétérinaires, l'équipement du centre de santé et sa dotation d'un staff médical et de 2 ambulances pour faire face aux sollicitations des malades et notamment des accidentés de la circulation routière en plus de la mise à disposition de micro financements générateurs de revenus au profit des jeunes par le canal de la CDD.

Les manifestations marquant la pose de la première pierre se sont déroulées en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, du président de sa zone franche, de la délégation accompagnant le Président de la République, des personnalités civiles et militaires de la wilaya en plus des masses de la population de Boulenouar.