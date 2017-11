Mauritanie: Nouadhibou - Le président de la République procède à la pose de la première pierre de l'usine de dessalement d'eau de mer

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné, mardi à Nouadhibou, dans le cadre des festivités marquant le 57 anniversaire de l'indépendance nationale, le signal de démarrage de la construction de la station de dessalement d'eau de mer de la ville d'une capacité de 15000 m3/jour répartis sur trois unités de 5000 m3 chacune.

A son arrivée sur le site, le Président de la République a été accueilli par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le secrétaire général du ministère et le Directeur général de la Société Nationale des Eaux (SNDE).

A cette occasion, le Président de la République a suivi des explications sur les composantes, les objectifs et le rôle de cet important projet de développement financé à concurrence de 613 millions d'ouguiyas sur fonds propre de l'Etat mauritanien et dont les travaux doivent se terminer dans huit mois.

Ce projet se compose, entre autres, d'un réservoir de purification en béton d'une capacité de 200 m3, de cinq modules d'une capacité de 1000 m3 chacune et d'un second réservoir de stockage d'une capacité de 500 m3 pour les eaux traitées et d'un bâtiment d'exploitation et de formation.

Dans un son discours, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Yahya Ould Abd Dayem, a indiqué que ce projet va permettre de doubler la production d'eau pour couvrir le déficit au niveau de la ville qui connait une augmentation accélérée de ses besoins du fait de l'attractivité que constitue désormais son pôle économique.

Il a ajouté que la mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans la vision qui ne cesse de se confirmer durant les dernières années et dont l'objectif est de créer des infrastructures de base modernes pour appuyer le développement et assurer la généralisation de l'accès des populations aux services essentiels notamment dans les domaine prioritaires de l'hydraulique et de l'assainissement.

Il a souligné que cette priorité a permis d'exécuter des programmes ambitieux visant à relever le niveau d'accès des populations aux services d'eau à 74% et de l'assainissement à 44%.

De son côté, Mme Roujeiba Mint Douky, maire de Nouadhibou, a souhaité la bienvenue au Président de la République, soulignant que son actuelle visite de la ville de Nouadhibou et son souci permanent de superviser en personne l'exécution de des projets de développement rentrent dans le cadre du grand intérêt qu'il n'a jamais cessé d'accorder à la wilaya de Dakhlet -Nouadhibou dont il en a fait un pôle de développement non négligeable dans la sous-région.

Elle a également passé en revue les nombreuses réalisations qui ont été effectuées dans la wilaya durant les dernières années en notant leurs répercussions positives sur la vie des habitants et leurs rôles dans le rapprochement de l'ensemble des services de populations et dans l'amélioration de leurs conditions de vie.

La cérémonie de pose de pierre de cette importante usine de dessalement d'eau de mer s'est déroulée en présence du wali de Dakhlet-Nouadhibou, du président de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, de la délégation d'accompagnement du Président de la République, de plusieurs personnalités civiles et militaires de la wilaya et d'un grand nombre d'habitants de la commune de Nouadhibou.